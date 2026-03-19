La batteria infinita di una Ford: 92% a 480 mila km







La batteria infinita di una Ford Mustang: Massimo chiede notizie di un’auto che sarebbe ancora al 90% di autonomia dopo oltre 480 mila km.

La batteria infinita di una Mustang Mach-e: possibile che abbia perso così poco?

“Ho letto in una duscussione su Linkedin l’accenno a una notizia che mi sembra poco credibile. Un automobilista americano avrebbe raggiunto il traguardo delle 300 mila miglia percorse con una Ford Mustang Mach-e. E la batteria, udite udite, avrebbe ancora il 90%. Questo significa, se i miei calcoli a spanne non sono sbagliati, che la batteria avrebbe perso solo il 10% di percorrenza dopo la bellezza di 482 mila km. Spesso su Vaielettrico riportate statstiche sull’usura delle batterie, decisamente più rapida di quella attribuita a questo tizio con la Ford. È possibile saperne qualcosa di più? Se la notizia fosse vera, questo signore dopo un chilometraggio del genere potrebbe ancora rivendere l’auto a un buon prezzo...Grazie per i chiarimenti e per il lavoro che fate“. Massimo Coletti

Dati ancora migliori, che sorprendono anche la Ford

Risposta. Possiamo dire quel che riportano i media americani. Il tizio in questione si chiama David Blenkle (foto sopra) e ha acquistato la Mustang Mach-e nel giugno 2022. I dati che vengono riportati sono ancora migliori: a 300.000 miglia (sì, sono 482 mila km) la batteria sarebbe ancora non al 90, ma al 92%. Il che significherebbe che l’autonomia è scesa dai 520 km iniziali agli attuali 482 mila. Ma c’è di più: un ulteriore check a 316 mila miglia, avrebbe confermato il 92% di batteria. La cosa ha sorpreso la stessa Ford, che si sente di garantire quella capacità residua a 100 mila miglia, non 3o0 mila. Mister Blenke non è uno che tratti l’auto con i guanti: la usa per lavoro in maniera super-intensiva: fa ben più di 100 mila km all’anno. E, come unica cautela, cerca in genere di non ricaricare mai più del 90% (anche per una questione di tempi) e di non scendere mai sotto il 20%. Per spiegare la cosa, i siti americani citano un’indagine di Recurrent secondo la quale il degrado sarebbe molto più lento dopo le prima 100 mila miglia. Circa un 1% ogni 50 mila. Per la cronaca la Ford di Blenkle viene data oggi a 510 mila km con batteria ancora in salute.