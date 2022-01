La batteria di una Peugeot e-2008 a -20% in 18 mesi?

La batteria di una Peugeot e-2008 ha davvero perso il 20% in 18 mesi? A scriverci è Salvatore, che non si spiega il calo di capacità. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

La batteria di una Peugeot… / In un anno e mezzo capacità ridotta all’80%, possibile?

“Sono residente a Portogruaro (VE) e nel giugno 2020 ho acquistato una Peugeot e-2008 Gt del valore di 43.000 euro. Batteria da 50 KWh e autonomia di circa 320/330 KM. Da giugno 2020 a settembre 2021 non ho avuto particolari problemi. Nel periodo estivo giugno settembre 2020 riuscivo a fare circa 340 km e la batteria caricava sempre al 100% a 47/48 kW. Dai primi giorni di ottobre 2020 sono cominciati i problemi. La macchina non caricava più di 270 km visibili sul cruscotto e la batteria caricata al 100 % arrivava a 39 KWh. Ho constatato i KWh della batteria usando il PCC Power Cruise Control attaccato all’OBD della macchina. Questo è successo indipendentemente dA caldo e freddo quindi da ottobre 2020 fino ad oggi. Ho chiesto alla concessionaria dove ho acquistato la macchina, che ha aperto un fascicolo di indagine“.

La batteria di una Peugeot… / “Per la Casa tutto ok fino a 240 km”

“Ho scritto anche alla casa madre PSA, la quale mi ha risposto che finché la batteria carica fino a 270 KM per loro è tutto ok. E possono intervenire solo se la macchina non carica sopra i 240 KM. Io gli ho risposto che il problema dei KM visivi sul cruscotto non è reale, perché caricava si fino a 270 km, ma andando ad una velocità di 70 kmh, con temperatura esterna 9 gradi e con frenata rigenerativa la macchina non faceva più di200 km. Ma la cosa più importante, e della quale ho chiesto spiegazione, è come mai la batteria caricata al 100% arrivava a 39 KWh invece di 47/48 KWh. Con una perdita del 20% di efficienza solamente dopo 18 mesi di utilizzo e 35.000 km fatti. Non ho mai avuto risposta. È una vergogna“. Salvatore Manera.

Attenzione alla lettura dei dati e all’indovinometro…

Risponde Paolo Mariano La sua auto dispone di un pacco batteria della capacità di 50 kWh. Di questi, ai fini di una maggior durata nel tempo della stessa, Peugeot ha reso disponibili per l’utilizzo circa 47,5 kWh. Bloccando via software la parte restante. Secondo le sue rilevazioni, durante il periodo estivo, la sua auto aveva circa 340 km di autonomia. Con un consumo medio quindi attorno ai 14 kWh/100km. Questo mi fa dedurre che il suo utilizzo dell’auto sia prevalentemente cittadino o extraurbano. A partire da ottobre la sua auto ha visto aumentare i consumi. Infatti lei ha rilevato che l’indicatore dell’autonomia stimata sul cruscotto ha iniziato a indicare, a carica piena, non oltre 270 km. Tale indicatore, da noi scherzosamente chiamato “indovinometro“, stima l’autonomia residua sulla base del consumo che l’auto ha avuto negli ultimi km.

I due motivi ce potrebbero essere all’origine del calo

Se ora stima non più 340, ma 270 km, potrebbe essere per due motivi:

il suo consumo è aumentato. La sua media è evidentemente passata da circa 14 a circa 17,5 kWh/100km. E’ piuttosto normale, come già illustrato più volte, che, all’abbassarsi delle temperature, i consumi aumentino. In questo caso di circa il 25%. Pienamente plausibile. Questo è dovuto ai maggiori assorbimenti per la climatizzazione di batterie e abitacolo. Inoltre, quando le temperature scendono, le reazioni all’interno della batteria avvengono con maggiore difficoltà. E una parte dell’energia stoccata a bordo è momentaneamente non disponibile. Ma torna naturalmente a esserlo quando la temperatura risale.

La batteria di una Peugeot: l’ipotesi che abbia perso davvero capacità

Vediamo il secondo motivo

la sua batteria ha perso di capacità. Lei afferma che, anche durante l’estate del 2021, l’autonomia indicata a cruscotto (immaginiamo a parità di tipologia di utilizzo dell’auto, altrimenti verrebbe meno tutta l’analisi) ha continuato ad essere pari a 270 km con carica al 100%. E questo sarebbe incompatibile con l’ipotesi 1. A meno che nel frattempo a cambiare non sia stato anche il tipo di utilizzo dell’auto (stile di guida, velocità, carico, ecc.). Lei ci scrive inoltre di aver rilevato la capacità massima della batteria tramite PCC (Power Cruise Control). Abbiamo interpellato lo sviluppatore, l’ing. Leonardo Spacone, che ci ha confermato che PCC si limita a leggere quanto pubblicato dal BMS dell’auto in un determinato momento.

Primo controllo: un semplice conto per capire

Ma questo è facilmente verificabile attraverso un semplice monitoraggio dei consumi. Carichi l’auto al 100%. Azzeri semplicemente il contatore del consumo e rilevi la media di consumo fino allo scaricamento completo della batteria. Controlli quanti km ha percorso (ad esempio 300 km). Divida il numero dei km percorsi per 100. E moltiplichi il risultato per il consumo medio (es. 15 kWh/100km) sui 300 km percorsi. 300 / 100 = 3. 3 X 15 kWh = 45 kWh. Se, come nell’esempio, il risultato è un valore inferiore a 47,5 kWh, la differenza esprimerà la perdita di capacità della sua batteria. Ma attenzione, come detto, potrebbe essere una perdita temporanea. Non è impossibile, ma improbabile, che la sua batteria abbia perso il 20% di capacità in 18 mesi. E in effetti la casa copre problemi di questo tipo solo per una perdita superiore al 30%, come da garanzia. Quindi, anche se dovesse rilevare un calo del 20%, per la Peugeot sarebbe tutto regolare.

Secondo controllo: una diagnosi-batteria con PKC

Un’altra cosa che può senz’altro fare è una diagnostica del pacco-batteria. Visto che è già in possesso di PCC, a partire del 4 gennaio può effettuare una diagnosi della sua batteria utilizzando gratuitamente PKC (Power ChecK Control), dello stesso sviluppatore. Il sistema, a differenza di quello di Aviloo, del quale abbiamo già parlato in passato, legge i dati del BMS, ma garantisce che i dati siano quelli di quel veicolo in quel momento e in quel luogo. I dati di PKC sono derivati dalla raccolta di tutti i dati di PCC. E l’analisi che ne deriva è pertanto molto affidabile. Ci faccia sapere che cosa scopre.

