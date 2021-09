La batteria della YoYo è scarica? All’Eni te la cambiano

La batteria della YoYo è scarica? All’Eni te la sostituiscono, grazie a un accordo tra la XEV, società torinese (con capitali cinesi) e l’azienda del cane a sei zampe.

La batteria della YoYo sostituita nei distributori

La YOYO è una macchinetta elettrica lanciata a maggio 2021 e che si guida già a 16 anni con la patente B1. È stata studiata per essere venduta ai privati, ma soprattutto per essere utilizzata nei car-sharing cittadini, viste le dimensioni e i costi di esercizio contenuti. L’accordo con l’Eni prevede un innovativo servizio di “battery swapping“, Battery Xchange, che prevede appunto lasostituzione di batterie scariche con batterie cariche. Il tutto presso un numero selezionato di stazioni di servizio Eni. Sarà così possibile evitare lunghe attese per ricaricare la batteria. Dal 2022, poi, le city car XEV YOYO entreranno a far parte della flotta di Enjoy, il car sharing di Eni, che finora aveva in flotta soprattutto Fiat 500 a benzina. La YoYo ha un pacco batterie da 9,2 kWh. La velocità massima è di 70 km/h, con un motore da 10 Cv di potenza massima.

Le macchinette della XEV entrano nel car sharing Enjoy

Le YOYO e il servizio di “battery swapping” saranno presentati dalla XEV in occasione del Salone dell’auto di Monaco (7-12 settembre). I visitatori che si iscriveranno al test drive potranno sperimentare il sistema di sostituzione presso la stazione di servizio Eni di Innsbrucker Ring. Il distributore sarà temporaneamente allestito per la dimostrazione del servizio durante la fiera. Luo Tik, CEO di XEV (qui il sito), spiega: “Riteniamo che questo innovativo modello di business eliminerà le difficoltà e le limitazioni che i nostri consumatori devono affrontare per ricaricare le auto elettriche“. Aggiunge Giovanni Maffei, di Eni: “Con XEV siamo i primi in Europa a fornire il servizio di sostituzione della batteria presso le nostre stazioni di servizio. E saremo i primi a metterle a disposizione degli utenti del nostro servizio di car sharing Enjoy, per ampliare il più possibile l’offerta di servizi e prodotti sostenibili“.

SECONDO NOI. Dopo avere a lungo guardato all’elettrico con una certa diffidenza, l’Eni sembra avere voltato pagina con decisione. Prima l’accordo con Ionity per le stazioni HPC nelle aree di servizio, poi il salto di qualità con l’acquisto della seconda rete di ricarica italiana dopo Enel X, Be Charge. Altre big del petrolio, come Total e Shell, si erano mosse prima, ma ora il Cane a sei zampe sembra alla ricerca del tempo perduto. Bene.