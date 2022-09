La batteria della VW ID.3? Riparata a tempo record, in tre settimane e d’agosto. Anche se con qualche incomprensione sulla comunicazione… Articolo+VIDEO

La batteria della VW? Intervento rapido, in pieno agosto

Sto parlando della batteria della mia auto, che, dopo 2 anni e meno di 60mila km, ha ahimè presentato un problema al pacco batteria (qui la prima parte della storia). Lo spauracchio di chiunque si avvicini all’auto elettrica, si è di fatto materializzato. Si tratta di un’evenienza molto molto rara. Le elettriche difficilmente hanno bisogno di interventi del service, tanto meno sul pacco batteria. Ma può accadere. E io ne ho approfittato per raccontarvi come a oggi il service è pronto a reagire. Auto consegnata all’officina Dorigoni di Trento il 9 agosto e riconsegnatami dopo tre settimane in perfetto ordine. Tutto è bene quel che finisce bene, quindi. Certo! Riparazione eseguita alla perfezione. E ne hanno approfittato anche per aggiornare l’auto alla versione 2.4 del software (con contestuale sostituzione della batteria 12 volt) ed eseguire un richiamo minore. E per operare la sostituzione del sedile di guida (che si reclinava autonomamente nel tempo). Ma… Ve lo racconto nel video sopra!

Prima e dopo la “cura”: ecco i grafici delle celle prima…

Ecco i grafici di PKC prima dell’intervento di sostituzione dei moduli contenenti le celle difettose. In alto (GRAFICO 1) si può vedere chiaramente come le due celle incriminate (la 11 e la 55) avessero un livello di tensione molto inferiore alle altre. Il Delta mV, appena prima dell’intervento, risultava avere un valore pari a 345. La capacità massima indicata da PKC (94,5%, GRAFICO 2, qui a sinistra) indica quanto era ottenibile solo sostituendo le due celle guaste. In termini pratici, però, l’autonomia effettiva era scesa di circa il 40%.

…e dopo l’intervento di sostituzione dell’officina

Il grafico qui a destra (GRAFICO 3) indica invece i valori delle celle dopo l’intervento di sostituzione dei moduli contenenti le celle difettose. Si può notare come le celle dei due blocchi in corrispondenza della 11 e della 55 (quelle relative ai moduli sostituiti) abbiano un livello di tensione leggermente più basso delle altre. Inaspettatamente. Sintomo forse (ma è una nostra supposizione) del fatto che VW utilizzi moduli ricondizionati? Ce lo auguriamo, per ragioni di sostenibilità, ma non ne abbiamo nessuna prova.

La batteria della VW / Problema risolto, autonomia ripristinata

Ed ecco l’ultimo grafico, sempre post riparazione. Mostra come la capacità massima sia effettivamente tornata allo stesso valore precedente al problema. Con l’autonomia ripristinata al 94,5%, dopo due anni e meno di 60mila km percorsi. La perdita in questo periodo è stata quindi del 5,5%.

