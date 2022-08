La batteria della VW ID.3? Smontata in officina: quando la riavrò?

La batteria della mia VW ID.3? Giace smontata in officina, non so quando la riavrò. Non è un problema di costi (c’è la garanzia), ma di capire cosa accadrà

La batteria della VW ID.3: il primo alert è di metà luglio, poi…

È un problema di cui vi avevo parlato a fine luglio, quando la batteria della mia auto aveva iniziato a dare avvisaglie di quanto sarebbe accaduto poi. Ho ricontattato a seguire l’officina Dorigoni di Trento, la mia assistenza di riferimento in quanto dealer di zona per Volkswagen. Nonché mio fornitore di vecchia data. L’ho fatto una prima volta già il 19 luglio, dopo che un alert era comparso anche sul monitor dell’auto. L’appuntamento mi era stato dato per il 9 agosto, quindi tre settimane dopo. Settimane nelle quali ho comunque potuto utilizzare l’auto, ma sottostando alle dinamiche di un’autonomia che si era ridotta di circa il 40%. Era un po’ come se fossi tornato a bordo della mia vecchia E-Golf… L’auto ha poco meno di due anni e meno di 60mila km. Quindi il pacco-batteria gode di una garanzia residua di altri sei anni. Di conseguenza non mi preoccupa minimamente il costo dell’intervento risolutivo, che mi aspetto pari a zero.

L’auto ha un problema. E la comunicazione al cliente…

A preoccuparmi sono piuttosto i tempi nei quali questo intervento risolutivo potrà accadere. E soprattutto le dinamiche che sembrano caratterizzare questo tipo di riparazioni. Ricordo che, dietro a quello che agli occhi del cliente è semplicemente “la Volkswagen”, ci sono in realtà il prodotto (ID.3), il produttore (appunto VW) e la rete di assistenza (nel caso specifico Dorigoni). Il prodotto, da me certamente molto apprezzato, sta presentando chiaramente una difettosità, che al momento appare statisticamente sporadica. Il produttore sembra essere stato tempestivo nell’invio dei ricambi richiesti dall’officina. L’officina, tuttavia, sembrerebbe aver peccato nella sua gestione organizzativa. E certamente comunicativa verso di me, il cliente. Quando Gli attori in gioco sono tanti e gli interessi e le priorità diverse. Ho cercato di analizzare la questione nel video sopra. E sarei felice di sapere che cosa ne pensate voi…

— Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico —

TAG: La batteria della VW