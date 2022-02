La batteria della Twingo: puoi cambiarla con una più capace?

La batteria della Twingo può essere tolta e sostituita da una più capace? Lo chiede Mario. Un altro lettore, Salvatore, spiega il suo scetticismo sulle EV. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

La batteria della Twingo…/ “Sono soddisfatto dell’auto, ma vorrei 250 km di autonomia”

“S ono il soddisfatto proprietario di una Twingo elettrica. Ho recentemente saputo che il vano contenitore del pacco batterie, posizionato sotto i sedili anteriori, è molto più spazioso delle batterie usate. Domanda: sarebbe possibile ipotizzare la sostituzione delle attuali batterie con altre più capienti in modo da portare la percorrenza REALE verso i 250 km? Potreste approfondire l’argomento? Grazie “ . Mario Baldazzi.

La batteria della Twingo…/

Risposta. Non ci risulta che la Renault offra questo tipo di opportunità. Lo ha fatto per alcuni anni per la Zoe, sostituendo in concessionaria la batteria da 22 kWh con una più capace da 40 kWh (qui i dettagli). Erano i tempi in cui il pacco-batterie era a noleggio (quindi di proprietà della Renault) e l’up-grade avveniva a costi abbordabili. Ma dal 2019, con l’arrivo della nuova versione della Zoe con batterie 52 kWh (e autonomia omologata di 390 km), la finestra si è chiusa. Ovvero: la batteria te la compri con l’auto e te la tieni. Oggi la sostituzione del pacco, anche per ragioni di sicurezza, non è cosa banale e in ogni caso avverrebbe a prezzi molto elevati. Qualche giorno fa ci ha scritto un lettore che aveva in mente un’operazione del genere per la sua Nissan Leaf e si è sentito chiedere 17 mila euro. Tornando alla Renault, già a novembre 2020 ha annunciato la creazione di una Re-Factory per allungare la vita dei veicoli , con sostituzione o risanamento di alcune parti. Per esempio mettendo un motore elettrico al posto dei un vecchio propulsore a benzina. Ma al momento non risulta facciano operazioni come quella da Lei richiesta. Non ci risulta che la Renault offra questo tipo di opportunità. Lo ha fatto per alcuni anni per la Zoe, sostituendo in concessionaria la batteriacon una più capace. Erano i tempi in cui il pacco-batterie era(quindi di proprietà della Renault) e l’up-grade avveniva a costi abbordabili. Ma dal 2019, con l’arrivo della nuova versione della Zoe con batterie(e autonomia omologata di), la finestra si è chiusa. Ovvero: la batteria te la compri con l’auto e te la tieni. Oggi la sostituzione del pacco, anche per ragioni di sicurezza, non è cosa banale e in ogni caso avverrebbe aQualche giorno fa ci ha scritto un lettore che aveva in mente un’operazione del genere per la suae si è sentito chiedere. Tornando alla Renault, già a novembre 2020 ha annunciatodi unaper allungare la vita dei veicoli , con sostituzione o risanamento di alcune parti. Per esempio mettendo un motore elettrico al posto dei un vecchio propulsore a benzina. Ma al momento non risulta facciano operazioni come quella da Lei richiesta.

Salvatore fa troppi km per l’auto elettrica

“Leggo tanti commenti entusiastici di utilizzatori di auto elettriche. Ma andiamo nella vita reale. Mia moglie ed io lavoriamo entrambi e abbiamo bisogno di due auto (io percorro fra andata e ritorno 50 Km al giorno). Non abbiamo box, quindi dovremmo arrangiarci, la sera, invece di rientrare a casa, a trovare due colonnine di ricarica libere, che non abbiamo al momento vicino casa. Dovremmo attendere un’ora o più se occupate, per staccarle a fine carica ed evitare di impegnare le colonnine tutta la notte. Non si può ricaricarle sul posto di lavoro: avendo la ditta molti dipendenti, non possono certo installare colonnine per tutti. Il fine settimana ci piace partire per andare al mare sulla nostra barca, ormeggiata a 520 Km di distanza. Che percentuale di carica di partenza avremo? Adesso, percorso tutto autostradale, con cruise-control a 130Km/h arriviamo il venerdì dopo mezzanotte. Per poi ripartire la domenica sera per il percorso inverso…” Salvatore..

Risposta. Oggi l’elettrico fa per molti, ma non per tutti. Lo abbiamo sempre detto, lo ribadiamo risposta a Salvatore. Per fare 520 km con una tirata oggi occorrono motorizzazioni diverse. Dal punto di vista pratico, ogni tecnologia ha pregi e difetti: lei consiglierebbe a chi fa un numero limitato di km in città di comprarsi un diesel? E comunque, detto tra noi, dannarsi l’anima per fare 520 km d’un fiato, in poche ore è uno sport che non ci appassiona, qualsiasi macchina si usi. Vorremmo prendercela un po’ più comoda, ma è solo questione di gusti personali…

