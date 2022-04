La batteria della mia ibrida plug-in durerà abbastanza? Il legittimo dubbio è di un nostro lettore, Bruno. Che fa un uso piuttosto intensivo: due cicli di carica scarica al giorno, per 250 giorni all’anno. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati all’indirizzo mail info@vaielettrico.it .

La batteria della mia ibrida plug-in reggerà 10 anni? La ricarico due vuole al giorno…

“Anche se l‘ibrido plug-in non è il campo d’elezione di Vaielettrico.it, vorrei comunque un’opinione su tale motorizzazione, in particolare sulla durata delle batterie. Se non sbaglio per i veicoli BEV viene generalmente dichiarato un SOH dell’80% dopo 1.000 cicli di ricarica. Mi sembra del tutto accettabile per veicoli full electric, che vengono ricaricati all’incirca ogni 300km, quindi dopo 1.000 ricariche avremo fatto 300.000 km. Al contrario per i plug-in è pensabile effettuare 2 ricariche al giorno. O almeno questo sarebbe il mio caso: una ricarica a casa e la seconda una volta arrivati al posto di lavoro per almeno 250 giorni all’anno. E sarebbero tutte ricariche dallo 0 al 100%. Quindi in soli due anni arriverei alle fatidiche 1.000 ricariche. Quanta autonomia elettrica mi posso aspettare dopo 10 anni? Questa è la mia aspettativa minima di durata di un veicolo. Non vorrei dovermi portare dietro il peso di un power train elettrico totalmente inutile dopo pochi anni di utilizzo. La mia speranza è che la chimica delle batterie usate nei plug-in garantisca un maggior numero di ricariche”. Bruno

Doppio motore, ma non doppia convenienza…

Risponde Paolo Mariano. Una doverosa premessa sull‘opportunità dell’adozione di un veicolo ibrido plug-in. Queste auto di fatto sono delle compliance car, ovvero auto che i costruttori hanno progettato per rispettare i vincoli sulle emissioni. Spesso finiscono per essere utilizzate senza mai essere caricate. E di conseguenza i consumi (e le emissioni) si rivelano molto più alti dell’atteso. E anche nel caso super virtuoso di un utilizzo 100% elettrico dell’auto, i consumi sono tipicamente quasi doppi rispetto a quelli di un pari veicolo BEV. Con costi di manutenzione più alti (dovuti al motore termico) e manutenzione straordinaria potenzialmente più elevata. Molto spesso chi sente la pressione sociale all’acquisto di un veicolo “più ecologico“, ma è impensierito dall’adozione di un’elettrica pura, fa questa scelta. Spesso, non sempre, senza un reale fondamento per questo timore.

La garanzia? In genere 8 anni o 160 mila km

Lei non ci dice quanti km percorre. E nemmeno se lei prevede di effettuare due ricariche complete al giorno della batteria perché si muoverà da casa al lavoro e viceversa esclusivamente in elettrico. O perché l’utilizzo ibrido dell’auto su una maggiore percorrenza esaurisce comunque completamente la batteria sul singolo tragitto. Non ci dice nemmeno a quale modello di auto sta guardando. Quel che possiamo dire è che la maggior parte dei costruttori non fa riferimento ai cicli di carica/ scarica per la batteria. Ma piuttosto ai km effettuati, oltre che agli anni di vita dell’auto. E la garanzia tipica, anche per le ibride plug-in, è di 160.000 km o 8 anni (la condizione che arriva prima), con un’efficienza al 70%. Tali valori consentono ai costruttori di garantirsi di non dover intervenire in garanzia praticamente mai. Nella stragrande maggioranza dei casi le batterie delle BEV mantengono il proprio SOH attorno al 90% anche con percorrenze di oltre 200.000 km. Quindi superiori a quelle previste dalla garanzia.

La batteria della mia ibrida plug-in…/ Stress superiore rispetto a un’elettrica

Reggerebbero dunque le batterie di un’ibrida plug-in che venisse utilizzata in modo così intensivo (due ricariche al giorno tutti i giorni per circa 250 giorni all’anno)? Le celle sarebbero certamente sottoposte a uno stress molto superiore a quello tipico per un’elettrica. La sua intenzione è di tenere l’auto per un periodo di almeno 10 anni? Anche se questo le permettesse di rimanere per i primi 8 all’interno della garanzia (non superando i 160.000 km), dovrebbe considerare una potenziale usura superiore a quanto accade per un’elettrica pura. Ma la domanda spontanea che nasce a questo punto è: ha considerato un’elettrica pura? Se si, per quale motivo è stata scartata questa scelta? Se vorrà condividere con noi maggiori informazioni tramite i commenti, saremo felici di aiutarla meglio nella scelta.

—- Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it —–