La batteria della mia Enyaq al 95% dopo un anno

La batteria della mia Enyaq ha perso quasi il 5% di capacità in un anno. Emanuele, un lettore, scrive perplesso dopo un test alla sua Skoda. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre domande vanno inviate a info@vaielettrico.it

La batteria della mia Enyaq analizzata da PCC

“Vi allego lo screen del certificato batterie fatto da Power Cruise Control (PCC) sulla mia Skoda Enyaq 80 Sportline. Non mi sembra molto buono, dopo neanche un anno. Non so come l’hanno trattata in concessionaria prima di venderla, perché era un’auto che usavano per esposizione e prove. Quando l’ho acquistata (nuova) aveva già qualche km. Io ho ricaricato il 95% delle volte a casa a 5kW, pochissimo alle colonnine e al 100% circa 30 volte in tutto. P poi sempre all’80%. Ditemi voi, grazie”. Emanuele Veronese

Il costruttore dovrebbe a sua volta analizzare e spiegare

Risposta. Il nostro parere è che, in questi casi, la Casa costruttrice dovrebbe sottoporre il pacco-batterie a un suo check. Tanto più se il costruttore in questione, la Skoda, appartiene a un grande gruppo come Volkswagen. E, se i dati vengono confermati, dare esaurienti spiegazioni al cliente sul perché la Enyaq in nemmeno un anno e24.764 km ha perso il 4,7% di autonomia. Pari a 25 dei 537 km di range dichiarati per la Sportline 80 (con batteria da 82 kWh). Non è solo una questione di autonomia: è chiaro che il valore dell’usato, al momento di rivendere un’auto elettrica, dipende in buona parte dalla capacità residua della batteria. E infatti a chi si accinge ad acquistare una EV di seconda mano consigliamo sempre di esigere un certificato che attesti lo stato di salute delle celle, da cui dipende l’autonomia residua. Certo, colpisce la differenza rispetto alla Ioniq 5 di un altro lettore, Alberto Bergamelli, la cui Ioniq 5 dopo un anno e 17 mila km ha ancora il 100% di batteria.

