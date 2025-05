La batteria della Megane al 94% a 32 mila km

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

La batteria della Megane di Nino, un lettore, è scesa al 94% dopo tre anni e 32 mila km: si può considerare un degrado normale o…? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

La batteria della Megane ha perso nonostante ricarichi a casa: è normale?

“Salve a tutti, sono un lettore di Vaielettrico ormai da anni vi scrivo perché purtroppo ho un dubbio riguardo la mia Renault Megane. La versione è la Tecno, con pacco batteria da 60kWh con pompa di calore, 220cv. La macchina è immatricolata nel 2022 io ho preso l’auto con 11.000km dal concessionario (era quella in versione demo). Adesso, dopo 2 anni che la possiedo, mi sono accorto che la macchina consuma qualche kWh in più a differenza di prima. Allora, insospettito, vado dal concessionario e faccio fare un controllo alla batteria (anche perché conosco il concessionario e mi hanno fatto il favore). Bene, la batteria ha il 94% di stato residuo, la macchina ha 32.000km e da quando la posseggo io è stata sempre caricata a casa a 6kW. Tenuta sempre, e dico sempre, tra il 20% e l’80%. Percorro strada extraurbana e un po’ di salita, perché sto a 400 metri sopra il livello del mare. Grazie per l’attenzione spero possiate rispondermi in tanti“. Nino Giunta

Non ci sembra un degrado anomalo

Risposta. Un conto sono i consumi, un conto è la capacità della batteria. Per quanto riguarda il degrado di quest’ultima, siamo in linea con i valori che abbiamo rilevato in tutti questi anni con le batterie Renault. Il calo di capacità è più accentuato nei primi periodi di utilizzo, per poi stabilizzarsi su valori inferiori, ma un 6% dopo tre anni e 32 mila km non ci sembra fuori dalla norma. Significa avere perso circa 25 km rispetto ai 420 iniziali. Parliamo di dati di omologazione, naturalmente, poi sappiamo che nella realtà su strada le cose cambiano a seconda di tanti fattori, a partire da velocità e temperatura esterna. Comunque: Nino invoca una risposta anche da altri lettori: vediamo se condivono altri proprietari dello stesso modello.

