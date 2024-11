La batteria della Megane a 100 mila km: i colleghi francesi di Automobile Propre hanno sottoposto l’elettrica Renault a un test di durata. Ecco i primi risultati.

Un test di durata con consumo medio di 16,8 kWh/100 km

La prova di durata è iniziata il 26 luglio del 2022, nella versione EV 60 con pneumatici All Season. E, stando al racconto, è passata di mano in mano per gli utilizzi più vari, dalle trasferte di lavoro ai viaggi del week-end. Insomma, un trattamento senza tanti complimenti, con un uso frequente di ricariche ad alta potenza. Due sono i dati che saltano subito all’occhio quando un’elettrica arriva a questo primo traguardo: i consumi e il degrado della batteria. Sul primo punto il dato rilevato è stato di 16,8 kWh/100 km, ovvero di una percorrenza di 5,952 km con un kWh di energia. Non male, considerando che spesso la Megane del test è stata usata per viaggi lunghi, con velocità piuttosto sostenute. Oltretutto in Francia le ricariche sono molto meno costose che da noi e questo rende il bilancio delle spese-consumi molto più favorevole rispetto a un modello a benzina.

La batteria della Megane a 100 km: 96% di capacità residua

Quanto al degrado della batteria, dopo due anni abbondanti la capacità residua risulta essere al 96%, quindi con una perdita inferiore al 2% all’anno. Un ottimo dato, considerato che notoriamente il degrado è più rapido nei primissimi anni di vita, per poi attestarsi su valori inferiori. Tanto più che questa Megane, come si diceva, è stata un po’ strapazzata senza tanti complimenti, facendo pensare che il dato potrebbe essere anche più contenuto con un trattamento più prudente. Il che conferma, infine, che anche sotto questo punto di vista (oltre che nella capacità e nel costo) le batterie stanno migliorando. Per il resto poco da segnalare, se non l’ottimo stato di dischi e pastiglie: secondo i colleghi francesi il controllo in officina ha dato come responso solo un 20% di usura. Questo grazie al fatto che “i paddle sul volante permettono di regolare l’intensità della rigenerazione. E fare a meno dei freni meccanici la stragrande maggioranza delle volte per rallentare l’auto…“.

