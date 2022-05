La batteria come sta? “La mia Leaf all’88% dopo 4 anni”

La batteria come sta? Molti lettori stanno facendo controllare la capacità con gli appositi test. E Paride è perplesso per il risultato emerso per la sua Leaf. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

La batteria come sta? “Ho fatto il test e…”

“Ho una Nissan Leaf Tekna 40kWh immatricolata a Maggio 2018. Oggi con PowerCheckControl ho voluto verificare lo stato della batteria, È normale che in quattro anni con circa 24.900 Km la capacità massima della batteria è scesa all’88%? Dall’immatricolazione ha effettuato 48 cariche rapide e 407 cariche lente ( le cariche lente la maggior parte a casa)“. Paride

Quanto si perde in media, quando scatta la garanzia

Risposta. Non esistono statistiche precise a cui fare riferimento. E le Case costruttrici, che questi dati li hanno, se li tengono ben stretti. Anche perché il degrado delle batterie dipende da elementi oggettivi (la qualità con cui sono state progettate e assemblate) e soggettivi (l’uso che ne facciamo). Sappiamo per esempio che l’utilizzo ripetuto di ricariche ad alta potenza, così come l’esposizione prolungata a temperature torride, possono incidere sulla capacità. Nel caso di Paride, la perdita (circa un 3% all’anno) sembra superiore alla media, che Geotab ha stimato nel 2,3%. E forse sarebbe il caso di procedere a una diagnosi più accurata. In genere i costruttori garantiscono che il pacco-batteria non si degradi oltre il 30% in un periodo di 8 anni o 160.000 km dall’acquisto. Nella Leaf 40 kWh la garanzia interviene anche se la capacità, con carica al 100%, risulta inferiore a 9 dei 12 elementi, secondo l’indicatore Nissan. In genere la perdita è più accentuata nei primi anni, per poi assestarsi su ritmi più contenuti. Nel caso di Paride è dunque da escludere che si oltrepassi la soglia che fa scattare la garanzia, con sostituzione della batteria.

