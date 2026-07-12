La batteria CATL per veicoli commerciali elettrici: ricarica in meno di 7 minuti







CATL presenta la batteria “perfetta” per i veicoli commerciali elettrici. La nuova versione della Tectrans II, progettata specificamente per furgoni e mezzi da lavoro, promette una ricarica dal 20 all’80% in meno di 7 minuti e una garanzia fino a 1 milione di chilometri.

Ricarica 8C per CATL Tectrans II

La nuova CATL Tectrans II è stata sviluppata per rispondere alle esigenze delle aziende di logistica, corrieri e operatori che utilizzano quotidianamente veicoli commerciali elettrici. E-drivers per i quali ogni minuto trascorso in ricarica rappresenta quindi un costo operativo.

Secondo CATL, la batteria può passare dal 20 all’80% della capacità in meno di 7 minuti (6 minuti e 48 secondi per la precisione), mentre una ricarica completa richiederebbe meno di 9 minuti.

La principale innovazione è rappresentata dalla capacità di ricarica 8C, una caratteristica finora inedita per questo segmento. In teoria, con questa tecnologia, una batteria da 100 kWh potrebbe accettare una potenza di ricarica fino a 800 kW, naturalmente a condizione che siano disponibili infrastrutture adeguate e condizioni termiche ottimali.

Garanzia fino a 1 milione di km (o 10 anni)

Oltre alla velocità, CATL punta sulla longevità. Il costruttore dichiara infatti una durata coperta da garanzia fino a 10 anni o 1 milione di chilometri, un dato particolarmente interessante per chi gestisce flotte aziendali.

Per ottenere questo risultato, gli ingegneri hanno lavorato sulla riduzione della resistenza interna delle celle, che sarebbe circa il 50% inferiore rispetto alla media del settore.

Questo permette di limitare il surriscaldamento durante le ricariche ultra-rapide e di rallentare il naturale degrado della batteria nel tempo.

Il freddo non spaventa

Un altro aspetto interessante di queste batterie riguarda il funzionamento alle basse temperature.

Secondo CATL, anche a -20°C il tempo di ricarica aumenterebbe di appena 2 minuti e 30 secondi, grazie a un sistema integrato di condizionamento termico della batteria. L’azienda cinese aveva già mostrato il proprio interesse per questo tema con lo sviluppo di batterie agli ioni di sodio, pensate proprio per garantire migliori prestazioni in condizioni climatiche rigide.

CATL investe anche nella ricarica

CATL, come ormai ci ha abituato, lavora sempre più fronti. Oltre alla ricerca continua sulle batterie, il colosso cinese sta sviluppando anche una rete di infrastrutture dedicate ai veicoli elettrici, che comprende sia stazioni di ricarica ultra-rapida sia impianti per la sostituzione della batteria (battery swap).

Le nuove stazioni sono progettate anche per i veicoli commerciali leggeri, con cavi e sistemi studiati per facilitare le operazioni di collegamento sui furgoni.

L’obiettivo annunciato è quello di realizzare 4.000 stazioni distribuite in circa 190 città cinesi entro il 2026. Al momento il progetto riguarda esclusivamente la Cina e non sono stati comunicati piani per un’estensione in Europa.