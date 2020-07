La Barchetta Gourmet, alta cucina a emissioni zero

Ritorna la Barchetta Gourmet (leggi qui) sul lago di Mergozzo con la guida artistica dello chef Marco Sacco, titolare del ristorante due stelle Michelin Piccolo Lago e presto il modello sarà replicato sul lago di Iseo. Al ristorante Art di Lovere.

La scelta della barca elettrica è legata in particolare ai benefici “emozionali” del mezzo. Merito del motore silenzioso e senza la puzza della barca tradizionale. In questo modo si può godere meglio sia dell’incantevole ambiente di questi luoghi sia delle creazioni artistiche dello chef.

La Barchetta Gourmet come la madeleine dello scrittore Marcel Proust

Lo chef Marco Sacco, conosciuto anche per il suo attivismo nella valorizzazione delle risorse del lago, propone questa esperienza elaborando i suoi ricordi: “Una gita che mi riporta indietro nel tempo a quand’ero ragazzo e me ne andavo instancabile con la barchetta a remi su e giù ammirando scorci fantastici e tuffandomi nel lago più pulito d’Europa!“.

Come la madeleine dello scrittore Marcel Proust da condividere con i clienti:”La promessa che vi faccio è di farvi rivivere le stesse intense emozioni, offrendovi la possibilità di immergervi nelle meraviglie della natura a pochi chilometri da casa, navigare nel totale rispetto dell’ambiente come facciamo sempre qui a Mergozzo”.

Realizzazione di Barchelettriche con motore da 4 kW

La realizzazione della barca è a cura di Barchelettriche che ci ricorda i dati tecnici dell’imbarcazione: “Un motore Torqeedo da 4 kW e batterie al piombo con capacità di 9 kWh“. Questo il sistema di propulsione che permette di esplorare il lago e degustare le bontà dello chef Sacco con il partner, la famiglia o gli amici. La Barca Gourmet accoglie, infatti, fino a quattro passeggeri.

Non solo nei laghi di Austria e Germania, ma pure a Mergozzo è vietata la navigazione dei motori inquinanti. In questo contesto di rispetto della natura, inoltre la pulizia delle acque rende attraente e sicura la balneazione, Marco Sacco offre il pic-nic gourmet. “Un piccolo viaggio alla scoperta delle eccellenze locali e dei must eat che varieranno di volta in volta secondo“.

Prezzi e informazioni per scoprire il lago e l’alta cucina su Barchetta Gourmet

Chi vuole vivere questa esperienza avrà a disposizione tutte le istruzioni per la guida (abbastanza facile) e una mappa del lago con le indicazioni sui principali luoghi d’interesse e attrazioni. E naturalmente il box con tutto l’occorrente per il pranzo o la cena, dai piatti stellati al beverage. La partenza è prevista alle 12 per il pranzo e alle 18 per la cena. I prezzi? 195 euro la coppia per tre ore; 70 euro la persona aggiuntiva (fino a un massimo di 4 persone); 40 euro il menù bimbo.

Si replica in elettrico al Lago d’Iseo, un’altra barchetta gourmet

Oltre a conquistare le stelle Michelin e valorizzare i prodotti del lago lo chef Marco Sacco sta diventando un divulgatore della Barca Gourmet. Un servizio ora offerto anche dal ristorante Art di Lovere nel Lago di Iseo.

Il video

