La barca elettrica di Frauscher e Porsche vola a 49 nodi

Porsche sempre più in elettrico anche nella nautica grazie alla collaborazione già collaudata con Frauscher (leggi qui). Prima la eFantom open, ora la Frauscher x Porsche 850 Fantom.

Velocità massima a 49 nodi per la nuova barca elettrica di Frauscher per Porsche

Le due aziende sottolineano che le prestazioni della barca sono «paragonabili a quelle dei veicoli della gamma E-Performance della stessa casa automobilistica ed è disponibile in due versioni».

Come le auto Porsche si presentano nelle varianti coupé e cabriolet, anche Frauscher propone il Runabout e l’Air: il primo ha un ponte chiuso, look classico e cabina sottocoperta; il secondo è caratterizzato da un design aperto, timoneria centrale e spazi per il relax anche a prua.

La collaborazione è avanzata. Dopo il lancio della eFantom open, premiata a novembre 2024 come miglior barca elettrica ai Best of Boats Awards, arriva ora la versione chiusa Frauscher x Porsche 850 Fantom, parte della prima edizione limitata di 25 unità, che sarà presentata in anteprima mondiale al boot di Düsseldorf.

I dati tecnici: autonomia di 45 km a velocità di crociera da 22 nodi

L’autonomia? Dipende dalla modalità di guida che può essere Docking, Range, Sport e Sport Plus. In quest’ultimo caso la velocità massima è di circa 90 km/h (49 nodi).

L’autonomia a velocità ridotta è di circa 100 km mentre con quella di crociera (41 km/h/22 nodi) si hanno circa 45 km. La ricarica è in DC fino a 270 kW e AC fino a 11 kW.

LEGGI: La nostra guida incentivi e motori elettrici

Entrambe le versioni, lunghe 8,67 e larghe 2,49 metri, secondo l’azienda offrono le caratteristiche che si ritrovano anche nella Porsche Macan che ha fornito l’unità di propulsione per l’eFantom.

Porsche ha scelto la variante più potente del SUV elettrico: il motore sincrono a magneti permanenti montato sull’asse posteriore della Macan Turbo. Nella barca, il motore può erogare fino a 400 kW, è posizionato nello scafo e controllato direttamente da un’unità di trasmissione poppiera.

Anche la batteria ad alta tensione, con una capacità lorda di 100 kWh, proviene dalla Macan. Il sistema di sospensione a funi metalliche assorbe i forti impatti inevitabili con le onde ad alte velocità.

La nuova 850 Fantom può ospitare fino a sette persone. La piattaforma a poppa conduce a un’ampia area lounge con lettini prendisole. Lo studio F. A. Porsche di Zell am See e Style Porsche di Weissach hanno avuto un ruolo importante nel design del cockpit, inclusi il volante e i sedili dal tipico stile Porsche.

Prezzo base da 572mila euro, costruita nel cantiere austriaco

La Frauscher x Porsche 850 Fantom ha un prezzo base di 572.934 euro e viene costruita nel cantiere di Frauscher a Ohlsdorf, in Austria. Porsche fornisce la batteria ad alta tensione e il sistema di propulsione, inclusa l’unità di controllo, come moduli preassemblati, mentre Frauscher si occupa del montaggio finale, della logistica di vendita e della gestione post-vendita.

«Esattamente come le nostre auto sportive, la eFantom offre un’esperienza esclusiva e prestazioni straordinarie. È un elegante day cruiser con un sistema di propulsione innovativo e potente che stabilisce nuovi standard nel mondo della nautica». Parole di Lutz Meschke, vicepresidente del consiglio di amministrazione e responsabile finanziario e IT di Porsche AG.

Sarà possibile scoprire la barca al boot Düsseldorf dal 18 al 25 gennaio 2025 presso lo stand Hall 5 – C21. Frauscher sarà presente insieme al dealer italiano Cantiere Nautico Feltrinelli.

