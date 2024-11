La Avenger in città può fare 600 km e più? Possibile? Andrea è rimasto colpito dal dato pubblicizzato dalla Jeep per il suo piccolo Suv a batterie. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it

La Avenger in città arriva ad autonomie così elevate? Nella pubblicità con Giacobbo…

“Sono un vostro assiduo lettore. Vi scrivo per segnalarvi e chiedervi eventuali approfondimenti in merito alla nuova pubblicità ed ai dati aggiornati sull’autonomia della Jeep Avenger 100% elettrica. Infatti, sia nella pubblicità che va in onda in televisione (quella con Giacobbo per intenderci) sia sul sito ufficiale viene dichiarata un’autonomia, aggiornata al 31/10/2024, pari a “… autonomia full-electric (km): 400 -385. Autonomia full-electric urbano (km) 601- 562. Valori omologati in base al ciclo combinato WLTP, aggiornati al 31/10/2024″. Ritenete che quei 600 km di autonomia in città sia una stima reale? Grazie! Cordialmente“. Andrea Mastroluca

Bisogna andare piano e usare bene la frenata rigenerativa…

Risposta. Abbiamo chiesto chiarimenti all’ufficio stampa di Jeep Italia e ci è arrivata la spiegazione informale che ci si poteva aspettare: “In condizioni ottimali (per intenderci, non -20° e nemmeno +40°; non con 5 persone a bordo e nemmeno 3 valigie), in ambito esclusivamente urbano (dove i BEV con la rigenerazione in frenata ricaricano la batteria), e con una guida corretta per un veicolo BEV (non fare le gare in centro…) si può arrivare serenamente a quella autonomia“. In effetti la Avenger ha un’autonomia media di poco inferiore ai 400 km (qui i dati principali). Ma questo valore è ottenuto tenendo conto dei consumi nelle diverse situazioni, compresa l’autostrada, che è la fase più energivora. In città grazie alla bassa velocità e al ripetuto uso della frenata rigenerativa, si può arrivare a numeri molto più alti. Anche fino a 600 km, ma col piede molto leggero e con le condizioni anche climatiche ideali.

