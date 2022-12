La Avenger a 39500: un buon prezzo?

La Avenger a 39500 euro: un buon prezzo? Per la sua prima elettrica la Jeep fa sapere di avere già raccolto 10 mila pre-prenotazioni in poco più di un mese.

La Avenger a 39500 euro: prenotazioni a quota 10 mila

È la più piccola delle Jeep, un’auto ideale anche per la città grazie alle emissioni zero e alla lunghezza contenuta, 408 cm. Ora la si può anche ordinare, dopo l’apertura delle pre-prenotazioni avviata il 17 ottobre: il prezzo per la 1st Edition è di 39.500 euro, spalmabile in rate da 249€/mese. Nel prezzo c’è anche la Wallbox per la ricarica domestica o, in alternativa, una card con cui rifornire per 400 euro nei principali network. Prime consegne dal secondo trimestre 2023. L’Aveneger 1st Edition ha la trazione anteriore (la 4×4 arriverà in un secondo tempo) e un propulsore con motore da 400 volt e 156 Cv, con 260 Nm di coppia massima. La batteria da 54 kWh garantisce un’autonomia di 395 km (WLTP), che possono arrivare fino a 550 se guidi solo in città. Quanto alla ricarica, top a 100 kW in corrente continua. Con questa potenza in 3 minuti carichi l’energia per fare 30 km o, in 24 minuti, per passare dal 20 all’80%. In AC ricarichi a 11 kW (5 ore e mezzo da 0 al 100%). Consumo medio: 15,9 kWh/100 km.

Confronto con Smart #1, e-2008 e Kona

Come si colloca questo prezzo in raffronto alle concorrenti? Non c’è tanto in questa fascia di Suv elettrici di dimensioni contenute, che gode del bonus statale (con rottamazione 5 mila euro, oppure 7.500 se hai l’ISEE entro 30 mila euro). C’ un competitor di casa Stellantis, la Peugeot e-2008, che ha un prezzo sostanzialmente allineato, ma ha minore autonomia e minore potenza. Tutt’altro discorso per il primo Suv della Smart, la #1, che invece ha più autonomia(440 km) ed è anche più potente e scattante (6,9 secondi nello 0-100). Con un prezzo che, nella versione d’attacco Pro+, è superiore solo di 1.150 euro. E poi c’è la Hyundai Kona, che nella versione 64 kWh costa 2.100 euro in più, ma ha autonomia e potenze decisamente superiori. Teniamo conto, però, che questa dell’Avenger è una 1st Edition particolarmente accessoriata. Oltre alla 4×4, ci si aspetta in futuro la versione base con prezzo ben più competitivo. E poi c’è il fascino della Jeep…