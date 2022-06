La Ami muove la Maddalena: l’isola sarda si allea con Citroen per offrire a istituzioni a abitanti di potersi muovere con veicoli a emissioni zero.

La Ami muove…/ 9 Citroen in uso alle istituzioni

Il progetto si chiama “Citroen drive La Maddalena Electric”. La marca francese ha consegnato 9 veicoli elettrici alle autorità locali, incluse due Wall-Box per la ricarica. Offrendo poi vantaggi a tutti gli abitanti per l’acquisto di veicoli elettrificati.La flotta è composta da sette Ami, una ë – C4 e un e-Berlingo. I veicoli sono personalizzati con grafiche ed colori delle singole Istituzioni, come la Marina Militare, di casa sull’isola. E offrono la possibilità di muoversi in un ambiente di grande pregio naturalistico senza rumore né emissioni. La cerimonia di consegna è avvenuta martedì 28 giugno in Piazza Umberto I. Fabio Lai, sindaco de La Maddalena, spiega: “Siamo fieri di essere il primo Comune e Parco Nazionale ad aver aderito all’iniziativa. Il messaggio che vogliamo lanciare è incoraggiare tutti a fare scelte sempre più green” .

Come sono distribuiti i mezzi: Comune, Marina, vigili, Capitaneria…

Ecco come sono stati distribuiti i veicoli: tre Ami per il Comune. Una Ami per la Marina Militare de La Maddalena. Una Ami per l’Ente Parco Nazionale. Una Ami per la Polizia Locale. Una Ami per la Capitaneria di Porto. Una e – C4 per il Comune. Un e-Berlingo Elettrico per la Protezione Civile. Il progetto è stato realizzato con il supporto del concessionario di Olbia, Autoplus. Ed è un esempio di come può essere organizzata la mobilità su un’isola, limitando la dipendenza dal petrolio e con la possibilità di auto-produrre l’energia da rinnovabili. Altre iniziative sono già in corso in altre parti del Mediterraneo. Tra le tante si può ricordare la partnership tra la Volkswagen e l’isola greco di Astypalea, benedetta dal governo di Atene, con veicoli elettrici a 4 e 2 ruote.