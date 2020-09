La Ami in mostra alla Milano Design Week dal 3 al 10 ottobre. Sarà un primo assaggio della piccolissima Citroen, ormai in arrivo, con il pubblico italiano.

La Ami è così piccola che si guida a 14 anni

La macchinetta della casa francese, che si può guidare già a 14 anni con patente AM, sarà protagonista di un concept-space presso lo Spazio Quattrocento di via Tortona 31. ‘Time to be my Amy’ è il titolo dell’allestimento, progettato come “un percorso immersivo all’interno del mondo di Ami – 100% ëlectric“. Il motore della Ami assicura un’autonomia a zero emissioni di 70 km, con una velocità massima di 45 km/h.

La batteria da 5,5 kWh può essere ricaricata facilmente da una normale presa domestica da 220 V in sole 3 ore con il cavo elettrico previsto a bordo. Le dimensioni sono ultra-compatte, per occupare poco spazio nelle strade cittadine e agevolare la possibilità di trovare un parcheggio. Con 2,41 metri di lunghezza e 1,39 di larghezza, Ami permette a due persone, sedute una accanto all’altra, di spostarsi comodamente. In un ambiente che la Citroen definisce “confortevole, inondato di luce grazie anche al tetto panoramico di serie, e dove ogni spazio è sfruttato sapientemente al meglio“.

Non la compri, la noleggi. E la parcheggi ovunque

Il piccolo macinino Citroen non sarà neppure venduto nelle forme tradizionali (guarda l’articolo) . Si potrà solo affittare, con la formula del noleggio a lungo termine (in Francia a 19,99 euro al mese, per 48 mesi e con un anticipo di 2.644 euro, in Italia i prezzi saranno simili). Oppure usare con il car sharing, un sistema sempre più utilizzato nelle grandi città (il 20% dei parigini, per esempio, ne fa uso abituale). I finestrini laterali della sono basculanti e si aprono manualmente verso l’alto, come sulla storica 2 Cv. La Citroen Ami era stata introdotta come concept-car al Salone di Ginevra 2019 e rappresenta un tentativo coraggioso di uscire dai soliti schemi. Perché usare auto ingombranti quando si normalmente si devono fare solo pochi km in città?