La Aiways U5 secondo Matteo: però, questi cinesi…

La Aiways U5 secondo Matteo (Valenza). Il SUV elettrico cinese vuoi conquistare l’Europa, ma riuscirà anzitutto a convincere il nostro amico Youtuber? Ecco il suo giudizio: articolo+VIDEO.

La Aiways U5, da un marchio nato 4 anni fa

La Aiways è una start-up fondata appena quattro anni fa a Shanghai: la sua prima auto, la U5, è uscita nel 2020 in Cina e ora arriva sul mercato italiano. Si tratta di un Suv pensato per l’elettrico, a partire dalla piattaforma, progettata per un motore alimentato solo da batterie. Fino ad ora sono non ne sono stati prodotti tantissimi esemplari, circa 15 mila all’anno. Lungo 4,68 m. (7 cm. in meno della Tesla Model Y), largo 1,86 e alto 1,70, la U5 può trasportare comodamente cinque persone. Ha un bagagliaio abbastanza capiente, 430 litri, che diventano 1.555 con i sedili dietro ribaltati. I progettisti hanno utilizzato ingegnosamente lo spazio sotto al cofano per creare un ulteriore bagagliaio anteriore e hanno cercato di rendere il Suv il più leggero possibile: pesa poco più di 1.700 kg. Solitamente in veicoli di questo tipo dimensioni e peso penalizzano autonomia e prestazioni, ma Matteo assicura che qui è stato fatto davvero un buon lavoro

La Aiways U5: range di 400 km motore 200 Cv

LaU5 è dotato di una batteria di medie dimensioni, circa 63 kWh, che alimenta un motore sincrono a magneti permanenti da 150 kW, circa 200 CV. Con 300 Nm di coppia e un’accelerazione da 0-100 in circa 9″. La velocità massima è limitata a 150 km/h per preservare l’autonomia, che il costruttore dichiara essere intorno a 400 km. Siamo sui 17,4 kWh/100 km di consumo medio, secondo il ciclo WLTP. La batteria (garantita 8 anni o 150 mila km) è raffreddata da un sistema liquido governato dalla pompa di calore. La ricarica può avvenire in AC fino a 6,6 kW o in DC fino a 90 kW. “Mi sarei aspettato un caricatore di bordo a 11 kW“, sospira Matteo, “ma, trattandosi di una carica lenta che normalmente si fa di notte, anche 6,6 kW vanno più che bene“. A questa potenza in 10 ore per carichi da 0 al 100%. Nelle colonnine veloci, per passare dal 20 all’80% servono invece 35 minuti.

Sul cruscotto 4 schermi: quello centrale da 12,3″

Aiways ha puntato su un design particolare, per rendere “visibili” le zero emissioni: a partire dal frontale senza mascherina, molto originale. Con una certa cura dell’aerodinamica, vedi per esempio le maniglie a scomparsa. I gruppi ottici hanno un disegno unico e alquanto complesso, che li rendono carattertici. Più classici il frontale e la coda, mentre il montante superiore è nascosto da una superficie scura, in parte ricoperta da vetro. Sedendo al posto di guida, noti un abitacolo spazioso, design minimal e interni ultramoderni, basati su linee squadrate. Sul cruscotto trovi 4 schermi: tre dietro al volante, responsabili della strumentazione e di una serie di informazioni secondarie. Il quarto, invece, è centrale con diagonale da 12,3“, riservato all’infotainment. L’abitacolo è curato, impreziosito dall’utilizzo di pelle a rivestire sedili e plancia. Se li scegli in colore bianco, fa notare Matteo, ne guadagna in luminosità a tutto l’interno.

Già pronta anche per aggiornamenti over-the-air

Di serie troviamo l’impianto di aria condizionata bizona, fari a led, cerchi da 17, sedili regolabili elettronicamente, radar di parcheggio anteriore e posteriore, telecamera a 360° e WIFI. Con una moltitudine di comandi di guida e ausili vari. Come il rilevatore di stanchezza, l’avviso di cambio di corsia, cruise control adattivo, sistema di mantenimento della corsia, frenata d’emergenza e tanto altro. Altre opzioni rimangono però nella serie di lancio speciale, come portellone ad apertura automatica, caricatore a induzione per smartphone e sedili riscaldati. Tutti plus che ritroveremo poi sulla versione premium. Manca il navigatore satellitare, ma l’integrazione con Apple CarPlay è ottima. La U5 è dotata di una connessione con la rete, quindi è possibile scaricare gli aggiornamenti over-the-air.

Buona tenuta di strada, delude la frenata rigenerativa

Nei primi 10 minuti della prova su strada, Matteo testa l’auto con prove di frenata, accelerazione, cambi di direzione… ed è molto soddisfatto. “Si alleggerisce sull’anteriore quando si fanno delle forti accelerazioni e si impostano le curve”, spiega, ma è normale visto che non è un’auto pensata per la pista. La tenuta di strada è buona, anche quando l’auto è sotto sforzo. ABS, freno, tutta la tecnologia Bosch funziona alla grande. Il volante ha una conformazione sportiva, con un doppio taglio che ricorda quello della Peugeot e-208. La U5 è un’auto pensata per le famiglie: oltre a Matteo, durante il test, sono presenti altre 4 persone e tutte sedute molto comodamente a godersi la prova. Le modalità di guida sono Eco, Normal e Sport. Un po’ deludente per Matteo la frenata rigenerativa, non così incisiva come se l’aspettava. Anche qui abbiamo tre modalità, impostabili in real time dal controller centrale

La Aiways U5 secondo Matteo – Presto ordinabile anche online

Per quanto riguarda l’accelerazione, 9″ da 0-100 non sono poi così male. Lo scatto non è immediato, più o meno un secondo e mezzo di lag. Per il resto, l’auto è abbastanza “morbida”. Le sospensioni efficaci, il freno ben presente. Soffre un pochino di rollio, ma è un’auto piacevole da guidare. La Aiways conta su 11 concessionari in tutta Italia, ma presto si potrà ordinare anche online. Per ora disponibili due allestimenti:

la versione base, comunque ben accessoriata, è proposta a partire da 42.750 euro

la versione Prime, già ricercata, costa invece poco più di 45.500 euro.

L’equipaggiamento per entrambi i modelli è ben equilibrato, completo. Secondo Matteo, considerata la differenza di prezzo, di 3 mila euro, conviene acquistare la versione premium. Le concorrenti? In questo segmento sono tante, a partire dalla VW ID.4 e dalle coreane, Hyundai Kona e Kia e-Niro, anche se queste ultime hanno una taglia ben più ridotta.

