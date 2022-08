La 500e vola sul tetto d’Europa: anche in luglio è stata l’elettrica più venduta, con 7.322 consegne. E resta l’unico modello in grado di tener testa alle Tesla.

La 500e vola oltre le 7.300 auto vendute in luglio

Solo la cronica debolezza del mercato italiano impedisce alla piccola Fiat, made in Torino Mirafiori, di avvicinare il tetto delle 10 mila immatricolazioni al mese. In Italia in luglio se ne sono vendute solo 781, un quarto di quante ne siano state consegnate in Germania Germania (2.973) e la metà della Francia (1.843). Nel Regno Unito, mercato storicamente ostico per la Fiat, siamo a quota 700, con notevoli potenzialità di crescita. Luglio è stato un ottimo mese anche per il Gruppo Volkswagen, che sembra finalmente in grado di superare le difficoltà produttive del primo semestre. Piazzando sul podio due modelli: la VW ID.4 (4.899 consegne) e la Skoda Enyaq (4.654), seguiti dalla VW ID.3 (3.697). Ottimo anche il quinto posto della Megane (3.549), che in casa Renault compensa il fatto che la Zoe è addirittura uscita dalla top ten. Solo nona l’unica elettrica low-cost, la Dacia Spring, a 2.970.

Nel totale 2022 il Cinquino insegue Tesla. E il Model Y…

Manca Tesla dai dati di consegna di luglio, perché la Casa di Elon Musk preferisce concentrare le consegne nelle settimane finali del trimestre. In questo caso, settembre. Se però esaminiamo il consuntivo dei primi 7 mesi del 2022, vediamo che Tesla conserva i primi due posti. In testa c’è il Model Y (47.003 consegne), un primato che potrà essere rafforzato con l’arrivo di una versione molto meno costosa di quelle disponibili finora. Seguono il Model 3 (40.479) la solita 500e (38.213), l’unica in grado di reggere il passo dei due concorrenti americani. Bisogna tener conto, ovviamente, che le due Tesla sono molto più costose e quindi in termini di fatturato sviluppano numeri ben diversi. Ma l’exploit del Cinquino resta notevole, anche vista l’assenza di up-grade rispetto al modello uscito ormai tre anni orsono. Completano la Top Five due Suv del Gruppo Volkswagen, la ID.4 e la Skoda Enyaq. Mentre per trovare un’auto francese occorre risalire al 6°posto della e-208 e al 7° della Zoe.