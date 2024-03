La 500e vende 10 volte meno della 500 benzina, perché?

La 500e vende 10 volte meno della 500 a benzina, perché? Con un tono un po’ provocatorio, Francesco chiede come spiegare questa differenza. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vadano inviati a info@vaielettrico.it

La 500e vende 10 volte meno, come spiegate questo fallimento totale?

“La 500 e non vende per niente, dieci volte meno, e dico dieci volte meno, della termica, 10% contro 90%,come era facilmente prevedibile. Stellantis sta pensando di spostare la produzione della 500 termica a Mirafiori, dove verrebbe prodotta solo la termica . Lei direttore come se lo spiega questo fallimento totale delle vendite dell’elettrico? Mi dia una risposta intelligente se ce l’ha per giustificare i numeri di questa debacle. Grazie„. Francesco Palazzi

Succede solo in Italia, per due ragioni soprattutto

Risposta. Caro Francesco, Le consigliamo anzitutto di unire alla Sua sferzante ironia un bel ripasso dell’italiano: abbiamo dovuto correggere un numero impressionante di errori di ortografia. E anche in matematica non ci pare ferratissimo dal momento che uno sta a dieci come dieci sta a cento: perciò in un mercato dell’elettrico che copre il 4% dell’immatricolato, il 10% è ancora il doppio della media. Dove sarebbe la debacle della 500 elettrica?

Ma veniamo al quesito. La 500e vende molto meno della termica (ma solo in Italia) per una serie di ragioni. La prima è che la la Fiat ha deciso di realizzare una citycar premium, con un prezzo molto elevato, molto superiore al modello a benzina. Tanto per fare un raffronto: tra le versioni meno care della Twingo elettrica (24.050 euro) e benzina (15.350) ci sono 8.700 euro di differenza. Tra la 500e (28.950) e la termica (17.700) la differenza è di 11.250 euro.

Seconda ragione: la piccola Fiat elettrica non è la versione a batterie del modello a benzina. È proprio un’altra macchina, su una base tecnica diversa, di dimensioni maggiori: è più lunga di 6 cm, più larga di 5 cm e più alta di 4 cm. Ed è molto più spaziosa all’interno.

Morale della favola: in Italia, mercato in cui si guarda solo al prezzo, la 500 ‘normale’ vende molto di più e dell’EV si piazzano poche centinaia di pezzi al mese. In Paesi come la Francia se ne vendono molte di più: 2.114 solo in febbraio.

