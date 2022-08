La 500e trascina le vendite EV Stellantis

La 500e trascina le vendite di elettriche Stellantis, salite del 50% a 136 mila unità nel primo semestre 2022. Un buon risultato, ma Volkswagen è lontana…

Il concorrente tedesco ha immatricolato 217.100 auto a batterie, nonostante la carenza di forniture continui ad allungare i tempi di consegna. È vero comunque che Stellantis ha fatto meglio del mercato, issando i suoi modelli in testa alle principali piazze europee. La 500e per diversi mesi è stata leader in Germania e Italia e da sola vale quasi un quarto di tutte le vendite elettriche Stellantis. Mentre la Peugeot e-208 ha conquistato lo stesso primato in casa, in Francia. Secondo l’azienda francese, questi dati la collocano al secondo posto nel mercato europeo (EU30), dietro soltanto a Tesla. Questo grazie a una gamma di 20 modelli elettrici, a cui se ne aggiungeranno altri 28 entro il 2024.

Cinquino: produzione in aumento e nuovo modello nel 2027

Non è chiaro, però, quale sarà l’evoluzione futura della 500e, mentre si sa che i modelli made in France verranno continuamente potenziati anche nell’autonomia. La Peugeot e-208 già è passata dai 350 km iniziali a 362 km di range. Ma, secondo una nota inviata alla rete di vendita e trapelata su alcuni forum, a settembre di una nuova versione con 400 km di autonomia. Della 500e si sa soltanto che il nuovo modello uscirà nel 2027 e che continuerà ad essere costruita a Mirafiori, sfruttando con molta probabilità la nuova piattaforma STLA Small. Secondo fonti vicine all’azienda, Stellantis sarebbe intenzionata ad aumentare la produzione salendo già quest’anno a oltre 90.000 unità contro le 80 mila fissate inizialmente come obbiettivo massimo. Per poi salire a a quota 120.000 nel 2023.

