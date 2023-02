La 500e si consola in Francia dalle delusioni del mercato italiano. In gennaio sul mercato transalpino se ne sono vendute quasi 1.600, il triplo che da noi.

La 500e si consola: vende il triplo che in Italia ed è al 2° posto

La Francia è decisamente un altro pianeta per quel che riguarda l’elettrico: in gennaio si sono vendute 14.649 auto a batterie (3.342 in Italia). Con una quota di mercato del 13,1%, contro il misero 2,6% di casa nostra. E siamo ancora in attesa dei dati dal mercato più importante d’Europa per l’elettrico, la Germania, in cui la 500e si è piazzata al terzo posto nel 2022. Altro dato francese in netta controtendenza rispetto all’Italia: si vendono molte più elettriche pure di ibride plug-in (10.300 in gennaio). In Italia è l’esatto contrario, qui l’ansia da autonomia colpisce ancora, mentre è solo un ricordo nell’Europa del nord. In un mese di consegne fiacche per Tesla, la Spring e la 500e precedono un plotone di modelli locali. A cominciare dalla Renault Megane e dalla Peugeot e-208. Unica eccezione di rilievo è la cinese MG4, che conquista una significativa quinta posizione con 686 immatricolazioni. Precedendo anche due popolari modelli Renault come la Zoe e la Twingo.

Il Cinquino elettrico sempre sul podio anche in Spagna

Anche in Spagna, mercato decisamente più piccolo, la piccola elettrica Fiat ha chiuso gennaio con un ottimo risultato. Piazzandosi al terzo posto con 231 immatricolazioni, preceduta solo dalla Dacia Spring con 281 e dalla Tesla Model Y con 233. Seguono la Citroen e-C4 con 169, la Ford Mustang Mach-e con 164, la MG4 con 130, la Volvo XC 40 con 121 e la Cupra Born con 109. A sorpresa, al nono posto, spunta il nuovo Pulmino Volkswagen, l’ID.Buzz, con 108, che precede la Peugeot e-208 (101). Il 2023 si annuncia come l’anno della verità per la piccola Fiat elettrica. Il gruppo Stellantis, incoraggiato dalla domanda, ha deciso di alzare la produzione a 100 mila pezzi, mettendo sotto pressione la fabbrica di Torino Mirafiori.