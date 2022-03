La 500e fa faville in Germania e Francia. In Italia…

La 500e fa faville in Germania e Francia, superando in entrambi i mercati le mille immatricolazioni anche in febbraio. Non poche per un’auto piuttosto costosa.

La 500e fa faville: solo le Tesla la battono in Germania

In Germania, di gran lunga il primo mercato automobilistico europeo, la 500e è stata superata solo dalle due Tesla, Model 3 e Model Y. Piazzandosi al terzo posto in una top ten nella quale, per trovare un’auto tedesca, devi scendere fino al 6° posto della VW ID.4. Parliamo di un mercato da sempre ostico per il made in Italy, con una presenza commerciale Fiat che negli anni si è sempre più assottigliata. Per le auto elettriche è la seconda piazza al mondo dopo la Cina, con il 14,1% di quota a febbraio sul totale delle auto immatricolate, in tutto poco più di 200 mila. I tedeschi, per di più, in genere non amano le citycar e questo risultato è ancora più significativo, consolidando l’ottima performance di gennaio. Mese in cui, lo ricordiamo, la 500e è stata al terzo posto tra le auto elettriche più vendute in Europa.

Parigi ama il Cinquino, anche elettrico

Ma anche in Francia e Spagna non va affatto male. Quello iberico è un piccolo mercato, in cui la 500e è comunque in terza posizione (125 immatricolazioni) dietro solo alla solita Tesla Model 3 (337) e alla Kia E-Niro (234). Più significativo il risultato sull’ostico mercato francese, abituato a privilegiare le auto di casa. Qui la 500 in febbraio (1.028 auto vendute) è stata preceduta solo da Model 3, Dacia Spring e dall’inevitabile Renault Zoe. Da notare che, assieme alla Tesla, è stata il modello che ha fatto registrare la crescita più significativa. Confermandosi di gran lunga leader nel segmento delle piccole e battendo a domicilio tutta la gamma elettrica del Gruppo Stellantis (la Peugeot e-208, in calo, è solo 7°). Che cosa manca per completare questo successo? Naturalmente il mercato italiano, che arranca in attesa di incentivi promessi e ancora non arrivati. Qui la 500e è stata leader anche in febbraio, ma con meno della metà delle auto vendute in Germania e in Francia: 509.

