La 500e fa faville in Germania: prima in ottobre

La 500e fa faville in Germania e conquista ancora la classifica mensile delle vendite di elettriche. E non è un exploit episodico: nel totale 2022 è al 2°posto.

La 500e fa faville: 2.353 consegne in ottobre, davanti alle due VW

Nemo propheta in patria anche nell’elettrico. La piccola Fiat si sta togliendo nei grandi mercati europei le soddisfazioni che mancano nell’asfittico mercato italiano. In ottobre nel mercato tedesco sono state immatricolate 2.363 500e, contro le 307 piazzate sul mercato italiano. E anche il confronto del totale dei primi 10 mesi del 2022 è impietoso: in Germania si sfiorano le 20 mila unità (19.219 unità per la precisione), in Italia siamo fermi a 5.586. Quel che colpisce è il fatto che la piccola torinese si conferma l’unico modello elettrico in grado di contrastare le Tesla nel più importante mercato europeo. Sempre guardando al dato gennaio-ottobre, la 500e si pazza al secondo posto, tra la leader Model Y (24.177 immatricolazioni) e la Model 3, terza con 16.983. Ancora una volta le auto di casa devono inseguire, anche se finalmente la Volkswagen ID.3 batte un colpo piazzandosi al secondo posto in ottobre con 2.160 immatricolazioni.

A fine anno stop agli incentivi per le plug-in

Se consideriamo il totale 2022, invece, le due Volkswagen si piazzano in quarta e quinta posizione, ben lontane dal terzetto di testa. La ID.4 è a quota 12.880, la ID.3 insegue a 12.802. Anche ottobre, comunque, ha considerato che il mercato tedesco delle elettriche è in salute, con 35.781 auto vendute e un aumento del 17% sul 2021. Sul totale complessivo delle vendite, la quota della EV è del 16%, contro il 3,1% dell’Italia. Ottobre è stato un ottimo mese in Germania anche per le vendite di ibride plug-in, salite a quota 32.064 con una quota di mercato del 15%. La più venduta è stata la Ford Kuga, con 2.394 immatricolazioni. Ma si tratta di dati gonfiat dal fatto che il governo ha già fatto sapere che a fine anno scadranno gli incentivi per le auto con il doppio motore, senza più rinnovo. E questo, ovviamente, spinge ad anticipare l’acquisto.

