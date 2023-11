La 500e è un caso: vende solo all’estero

La 500e è un caso: vende praticamente solo all’estero, soprattutto in Germania e Francia. In Italia continua a perdere colpi, scivolando dal primo al 4° posto.

Fin dal 1957, l’inizio della sua lunga storia, il Cinquino Fiat ha avuto la sua roccaforte di vendite in patria. Che si trattasse della prima o seconda versione (quella del 2007), di motori benzina, diesel, metano, GPL e ora ibrido, il grosso delle immatricolazioni è sempre stato qui. L’unica eccezione è la versione elettrica, che da noi si vende sempre meno. Nei primi 10 mesi del 2023, in un mercato in crescita, gli acquirenti in Italia sono stati 3.762, contro i 5.586 dello stesso periodo del 2022: 1.824 in meno. Un calo accentuato negli ultimi mesi, con solo 291 esemplari consegnati in ottobre. Un flop che non ha riscontri nei grandi mercati del Nord Europa, dove la piccola Fiat a batterie continua a cavarsela alla grande. In Germania, prima piazza continentale, la 500e è stabilmente sul podio delle EV più vendute. Anche in ottobre è stata terza con 1.760 immatricolazioni, sei volte più che in Italia (291).

Si è sempre venduta in tutte le versioni: benzina, diesel, ibrida, a metano o GPL: solo la EV…

Ancora meglio è andata in Francia, il secondo mercato europeo. Con 1.887 auto vendute in settembre, la piccola Fiat si è piazzata al 2° posto, dietro solo alla Dacia Spring. Persino in un piccolo mercato come la Spagna, la 500e in proporzione si è difesa meglio, con 186 immatricolazioni. Perché questa freddezza da parte dei potenziali acquirenti italiani? Non c’è dubbio che qui si continuino a preferire le versioni tradizionali, nonostante siano ben più datate dell’elettrica. Grazie anche alla rinfrescatina all’immagine arrivata con la versione ibrida (molto light), la 500 a benzina è al 4° posto assoluto nelle vendite dei primi 10 mesi, a quota 30.208. Ovvio pensare che 30 mila euro (meno bonus) sia un prezzo che gli italiani non prendono in considerazione, anche se pure le versioni “normali” non sono regalate (si parte da 17.700). Ma certo dispiace vedere che l’unica elettrica made in Italy che si vende in Europa faccia numeri così modesti in Italia.