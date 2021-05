La 500 è una piccola Tesla? Sentite Giovanni…

La 500 è una piccola Tesla? Lo assicurò il capo della marca Fiat, Olivier Francois, quando fu presentato il Cinquino elettrico. Una boutade? Sentite Giovanni…

La 500 è una piccola Tesla? “Per certi versi anche meglio”, dice chi le possiede entrambe

Perché Giovanni? Perché possiede sia una 500e sia un Model 3. Ci aveva interpellato perché non riusciva a ricaricare a ricaricare la piccola Fiat con il wall-charger fornito da Tesla. Problema poi risolto cambiando il settaggio del caricatore domestico in “legacy”, modalità con cui riesce a rifornire entrambe le sue auto. Ma, usando ogni giorno queste due vetture in famiglia, l’occasione per noi era troppo ghiotta. E gli abbiamo chiesto di raccontarci come vanno queste elettriche nate in contesti industriali così lontani tra loro.

Ecco la risposta: “Abbiamo sia una Fiat 500 elettrica che una Tesla Model 3, Dual Motor. Sono due auto che nascono con una filosofia e un’idea di auto elettrica molto diversa, per cui la definizione della 500 come “piccola Tesla” secondo me è fuorviante”, scrive Giovanni. “Per molti versi, la 500 è molto meglio della Tesla“.

“La piccola Fiat è più auto, ma con il Model 3 sembra proprio di guidare il futuro…”

“La 500 è molto più ‘auto’, più curata nei dettagli, con scelte estetiche precise e molto efficaci”, prosegue il lettore. “Rispetto alla guida di una 500 termica, forse grazie anche al peso dovuto alle batterie, da l’impressione di una macchina più ‘grossa’ di una city car. Trasmette un’impressione di solidità, di tenuta di strada, veramente notevoli. La Tesla è molto diversa, sicuramente meno curata nei dettagli, e meno avvolgente. Brilla per gli aspetti tecnologici e di software. Come dice mio figlio, sembra di guidare nel futuro. La parte software è fenomenale, l’autonomia impressionante, il divertimento di guida impareggiabile, vista l’accelerazione e la tenuta di strada. Grazie ad una gestione del software molto moderna, il livello di opzioni è straordinario. Su questo la 500 è sicuramente un’auto più tradizionale, meno avveniristica. Sono due auto molto ben fatte e progettate, con due finalità diverse. Una per la città (500), l’altra per un gran turismo molto piacevole (e tranquillizzante, vista l’autonomia!)“.

SECONDO NOI. La 500 è una piccola Tesla, dunque? No, ma al di là dei peccati di gioventù (con richiami e correzioni), è un’auto con un grande potenziale. Chi ci segue sa che facciamo il tifo per le piccole auto elettriche, che sono le più sostenibili e le più impegnative da realizzare. E siamo convinti che il Cinquino elettrico sia un prodotto degno della miglior tradizione del made in Italy. Ma ha bisogno di un costruttore che ci creda, che ci investa, per farla arrivare molto più in alto delle 3 mila auto o poco più che vende ogni mese. Abbiamo qualche dubbio sul fatto che Stellantis, gruppo a forte trazione francese, stia facendo il massimo in questa direzione (m.te).