La 2 Cv affascina, ma servirà altro per venderla

La 2 Cv affascina, ma per venderla servirà altro…L’auto, messa in mostra dalla Citroen al Salone di Parigi, é attesa a una sfida impegnativa. Ma le premesse ci sono tutte per scrivere un pezzo importante di storia anche nell’elettrico.

La 2 CV affascina, ma deve andare oltre la nostalgia del mito

Un nome e una storia carichi di gloria non bastano per ripetere il successo dell’originale. Ne sa qualcosa la Volkswagen, che ha sostanzialmente fallito nel rilanciare nel nuovo secolo una riedizione del mitico Maggiolino. Uno dei rari insuccessi di un grande designer come Walter De Silva, con un modello troppo condizionato dall’heritage dela passato. Per farcela serve un prodotto che si affermi per quel che significa oggi, anche per generazioni che della storia della 2 CV se ne fottono allegramente. Questa nuova citycar della Citroen può farcela? Le premesse sono buone, a cominciare dal prezzo, 15 mila euro, ancora più abbordabile nei tanti Paesi europei che conservano incentivi per l’elettrico. E dal target, molto chiaro: un pubblico che usa l’auto soprattutto in città e dintorni, senza necessità di chissà quale autonomia.

È lunga 376 cm e pesa non più di una tonnellata

E un’auto con dimensioni, peso e quindi consumi decisamente contenuti. Il concept della 2CV presentato al Salone di Parigi è lungo 376 cm, meno dell’originale e 9 cm in più della 500 elettrica. E vuole mantenere il peso entro la tonnellata. “Meno massa significa una batteria più piccola e più conveniente, con una gamma su misura per l’uso quotidiano e bassi costi di gestione”, scrive la Citroen in una nota. Questo grazie anche al know-how di un specialista delle elettriche primo-prezzo come il partner cinese di Stellantis, Leapmotor. Ovvero il costruttore che propone l’elettrica meno costosa e più venduta in Italia nel 2026, la T03, che costa 15.900 euro. Il Salone parigino era un’occasione troppo ghiotta per mostrare in casa la 2CV del nuovo secolo. Ma noi aspettiamo al varco anche la piccola Fiat elettrica primo-prezzo, che sarà costruita a Pomigliano come la 2 CV . Appuntamento al 2028.

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