L’ ABC dell’auto elettrica, ecco la prima “enciclopedia tascabile”

L’ABC dell’auto elettrica in una piccola “enciclopedia tascabile”. Illustre professore sì (studia tecnologie verdi, idrogeno e sistemi di conversione dell’energia solare) ma anche oculato capofamiglia giunto alla sua seconda auto elettrica, il professor Alessandro Abbotto ha deciso di mettere a frutto entrambe le sue esperienze per raccontare tutto, proprio tutto, quello che ha imparato sull’auto elettrica. E’ nato così il suo nuovo libro “La mobilità elettrica, Storia, tecnologia, futuro”.

Sono 170 pagine fitte fitte. Non fatevi ingannare, quindi, dallo spessore del libro, apparentemente un manualetto da leggere in due ore. In realtà è una piccola enciclopedia tascabile del veicolo a batterie, corredata da curiose foto storiche, grafici e tabelle.

Una transizione inevitabile

Da scienziato, Abbotto ci spiega le ragioni di una transizione elettrica ormai inevitabile. Il petrolio finirà presto, e in ogni caso bruciarlo tutto nei nostri cari vecchi motori a scoppio distruggerà il fragile equilibrio climatico del Pianeta. Ci spiega anche cosa significhi efficienza energetica e come si può ottenere. Producendo l’energia da fonti “pulite” e impiegandola senza sprechi. Il veicolo elettrico, che l’autore analizza sotto il profilo tecnico e funzionale dalla batteria alle ruote, è questo: un mezzo di trasporto più efficiente.

Elettrico-termico, sliding dors del primo 900

Nel godibile prologo dal titolo “E se avesse vinto l’automobile elettrica?” Abbotto immagina lo stupore e le preplessità di un automobilista abituato da sempre ad utilizzare auto elettriche di fronte alle complessità di un’auto con motore a scoppio, improvvisamente comparsa come proposta di “nuova” mobilità alternativa. E alla fine, entrato in questa modalità cognitiva capovolta, in questo “sliding dors” tecnologico del primo 900, anche il lettore si pone una domanda: perchè complicare le cose semplici?

E’ un paradosso, naturalmente: in cent’anni di auto termiche, l’ecosistema della mobilità si è plasmato per “assisterle”. Creando abitudini, necessità, infrastrutture, sistemi di produzione e regole che oggi è difficile rovesciare. Ma dobbiamo farlo. E, soprattutto, è possibile farlo. Abbotto ci spiega come.

Concludendo: si può fare, se…

Anche se, nei panni del capofamiglia in auto elettrica, non nasconde le attuali criticità. Perfino l’acquisto può diventare un’Odissea, fra inadeguatezza della rete di vendita, confusione normativa, scarsa informazione, fake news e pregiudizi.

Ma leggere il suo libro, prendendosi un paio di giorni, magari sotto l’ombrellone, può essere il primo passo di un viaggio che ci porta dritti al 2035, quando in Italia e in Europa finirà l’era del motore a scoppio.

“La mobilità elettrica, Storia, tecnologia, futuro” (Carrocci Editore, 170 pagine, 15 euro)

