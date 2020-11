Kymco presenta l’e-scooter F9, opera prima a batterie

Kymco entra nell’era elettrica con un prodotto, uno scooter, che spaccherà. Si chiama F9 ed è un concentrato di soluzioni inedite e rivoluzionarie. Se il prezzo, non ancora comunicato, non si scosterà troppo dalle medie del mercato, questo Kymco F9, c’è da scommetterci, aprirà un nuovo capitolo nella storia delle due ruote elettriche.

Questa, del resto è l’esplicita missione che il patron del colosso taiwanese Allen Ko ha assegnato ai suoi progettisti con il motto “Win my heart” (conquista il mio cuore).

Allen Ko: “Elettrica sì, ma per eccitare”

«Mentre sono state lanciate numerose motociclette elettriche _ ha detto ieri notte presentando il nuovo e-scooter e le altre novità della gamma 2021 _, poche sono state accolte con grande entusiasmo dal mercato. La sfida sta nel fatto che la maggior parte delle motociclette elettriche non eccita. Il semplice propulsore elettrico come unica differenziazione si è dimostrato insufficiente per far avanzare in modo significativo il movimento verde. E oggi, Kymco F9 cambierà le cose».

Kymco F9 con cambio a due velocità

Kymco F9 è il primo scooter elettrico che punta ad “assicurare un’esperienza e percezione di guida che solo le normali motociclette sarebbero in grado di offrire“. Il generoso motore da 9,4 kW è progettato per le uscite sportive su strada. Infatti accelera da 0 a 50 km/h in 3 secondi e raggiunge una velocità massima di 110 km/h. E’ omologato in categoria L3, equiparato a un motociclo 125, con obbligo di patente B. Le eccellenti prestazioni sono propiziate da una assoluta novità: il primo cambio automatico a due velocità al mondo per scooter elettrici: migliora la guida “in ogni condizione di utilizzo” secondo Ko.

E la batteria è integrata nel telaio

Kymco F9 è alimentato da una batteria al litio da 96 V e 40 Ah, capace di garantire un’autonomia di 120 km. Sfruttando la ricarica rapida può essere caricata completamente in sole 2 ore. La batteria costituisce parte integrante del telaio, contribuendo così ad un peso light di soli 107 kg, con “un’eccezionale rigidezza”. Gli pneumatici da 14 pollici e danno elevata aderenza in curva, assicurando il divertimento di guida.

«Molte persone credono che gli scooter debbano essere utilizzati solo per la mobilità cittadina _ ha aggiunto Ko _ e pensano che i motociclisti vogliano utilizzare i loro veicoli solo come parte della loro routine quotidiana. Abbiamo invece scoperto che gli scooteristi perseguono anche esperienze diverse. Sotto la superficie giacciono missioni insoddisfatte dei motociclisti urbani per uscire occasionalmente dalla loro zona di comfort ed espandere i loro orizzonti in tutte le direzioni. Con Kymco F9 vogliamo dare loro anche questo».