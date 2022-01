Kymco Like 125 EV, l’ e-scooter che costa come una bici

La Casa taiwanese pronta a lanciare in Europa la versione a zero emissioni del suo noto scooter Like. Un modello urbano che promette un’autonomia da record e un prezzo super concorrenzale



Avevamo lasciato Kymco ad EICMA lo scorso novembre, con il suo carico di novità in vista del nuovo anno. Novità che investono con decisione anche il settore delle due ruote a zero emissioni, ora che la competizione in questo campo si fa sempre più serrata e le grandi aziende di riferimento non intendono perdersi importanti fette di mercato.

Così, sulle ali del successo del progetto iONEX, la Casa taiwanese è pronta a mettersi in gioco con un nuovo scooter elettrico da città, il “gemello” a zero emissioni del suo popolare Like.

Il Like 125 EV è pensato per farsi largo a breve nel mercato europeo, con alcune caratteristiche che in un certo senso lo renderebbero unico: un’autonomia che può arrivare fino a 200 km e un prezzo da… bicicletta.

Il prezzo, che indiscrezioni vogliono intorno ai 1.200 euro, dubitiamo che possa rimane quello definitivo, soprattutto perché parliamo di uno scooter di qualità che con quel costo annichilirebbe la concorrenza. Sulle dotazioni tecniche, invece, sembra proprio che gli asiatici abbiano lavorato bene, per rendere quanto più fruibile e versatile il Like versione “green”.

Fino a 200 Km di autonomia con 5 batterie

Non siamo di fronte ad uno scooter potente, ma che sfrutta dotazioni intelligenti. Il motore si spinge ad una potenza di 3,2 kW (4,3 CV), sviluppando una coppia di 124 Nm, mentre le due batterie di serie (estraibili) arrivano ad avere singolarmente una capacità di poco superiore a quelle utilizzate su molte biciclette elettriche (0,6 kWh).

Ma c’è un jolly. In caso di necessità, il Like 125 EV può comunque funzionare anche con entrambe le batterie estratte e in carica, grazie ad un accumulatore interno da ulteriori 550 Wh. Inoltre, nel vano sottosella si possono affiancare alle due batterie di serie altre tre aggiuntive: con 5 batterie in uso, ecco che l’autonomia massima dichiarata schizza a 200 km, decisamente una bella cifra per gli scooter di categoria.

Tanta qualità per soli 1200 euro?

Costruito per districarsi bene nel traffico cittadino, Like 125 EV riprende in pieno le sembianze del gemello termico, sfruttando misure e peso (110 kg) contenuti a vantaggio della maneggevolezza.

Non mancano poi i dettagli tecnologici. Il display digitale include la navigazione GPS e una presa USB si trova nel portaoggetti. Poi c’è l’immancabile sistema di connessione alla App dedicata tramite smartphone, per visualizzare sul display centrale tutte le info riguardanti lo stato del veicolo. Infine c’è anche la retromarcia, se serve.

Per l’arrivo in Italia del Like 125 EV ancora non si hanno date certe, così come sul prezzo finale. Certo, se fossero confermati i 1200 euro…

Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it—