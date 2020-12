KWngo, la ricarica ultrafast da 320 kW made in Sud

KWngo, nuova stazione di ricarica ultrafast, è stata presentata a Napoli. Nasce dalla collaborazione il CRIAT dell’Università Federico II e la Samso.

Kwngo nasce da un progetto Federico II- Samso

Il progetto aveva vinto nel 2019 di un finanziamento Regionale di 600 mila euro per studio e realizzazione di una stazione di ricarica ad alto contenuto tecnologico. Il primo prototipo di kWngo, pronto per la sperimentazione, arriverà presto all’industrializzazione. Alla commercializzazione penserà E.s.co, Energy Service Company di Samso, società milanesecon una sede a Salerno, specializzata in progetti di efficienza energetica.

Nei test di laboratorio nel Dipartimento di Ingegneria Elettrica dell’Università, ha ricaricato in 15 minuti una Porsche Taycan 4S da 93 kWh, con punte di 320 kW di potenza. La stazione è alimentata da un impianto fotovoltaico da 100 kWp, composto da 300 pannelli, installato da Samso sul tetto del Dipartimento. L’energia elettrica prodotta viene gestita dal sistema di accumulo presente all’interno dell’infrastruttura, che supporta in potenza la rete durante la ricarica dei veicoli. Potendo poi ricaricarsi con energia fotovoltaica, quando nessun veicolo è presente in stazione.

In 15 minuti ha caricato una Porsche Taycan da 93 kWh

La kWngo è in grado di caricare due veicoli di medie dimensioni contemporaneamente o un solo veicolo di elevata capacità. I progettisti assicurano che può essere realizzata su misura e installata in qualsiasi contesto, con pochi vincoli di potenza. Con un’interfaccia-utente semplice e minimale. La soluzione tecnologica scelta punta al superamento dei limiti di un tradizionale servizio di ricarica. Con la possibilità di ridurre drasticamente il tempo di ricarica, senza ridurne i cicli di vita utile della batteria.

Si sa che il tempo di ricarica è legato alla massima potenza di erogazione del punto di ricarica e alla quantità di corrente ammessa della batteria lato-veicolo. Quali sono dunque gli elementi fondanti di questo progetto? La ricarica ultra-fast, la gestione energetica delle differenti sorgenti e la realizzazione di un prototipo di smart-micro grid in grado di minimizzare i tempi di attesa. Tutto questo attraverso il monitoraggio e la gestione ottimizzata dei flussi energetici di ogni singolo veicolo,