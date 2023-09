La Kuga plug-in o un’elettrica? Ma quale?

Kuga ibrida plug-in o elettrica pura? Leonardo, un lettore, deve cambiare l’auto e sta valutando le alternative, spiegando le sue necessità. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre domande vanno inviate a info@vaielettrico.it .

Kuga plug-in o…? Faccio 40 km al giorno e ho bisogno di un’auto spaziosa

“Sono alla ricerca di una nuova autovettura e stavo valutando delle alternative. La mia famiglia è numerosa, siamo in 5, con tre bambini di 11, 8 ed un anno. Tra le ibride plug-in mi sto orientando sulla Ford Kuga, che già di per sé ha un costo importante. Sull’elettrico puro ci sono alternative valide per stare comodi in tre dietro e con rialzi e seggiolino annesso? All’incirca alla stesso prezzo. L’autovettura la userei prevalentemente per coprire il percorso casa-lavoro, per circa 40 km totali, saltuariamente per uscite settimanali con tutta la famiglia. In vacanza solitamente non uso l’auto. Potete darmi qualche consiglio? Grazie“. Leonardo

Ecco le alternative elettriche

Risposta. La Kuga ibrida plug-in ha un listino che parte da 45.500 euro. Una fascia di prezzo in cui l’offerta di modelli elettrici è piuttosto ricca. La stessa Tesla Model Y parte da 46.990 euro ed è un’auto decisamente più spaziosa della Ford. Con un’autonomia dichiarata di 533 km, più che sufficiente per supportare gli spostamenti giornalieri di 40 km con 4-5 ricariche al mese. Val la pena di andarla a vedere, verificare e provarla, anche perché le prestazioni sono piuttosto interessanti (0-100 in 6,3“). La Skoda Enyaq parte invece da 46.800 euro, con circa 400 km di autonomia, ed è un’altra auto interessante e decisamente spaziosa. Insomma, le alternative nell’elettrico non mancano, con un comfort di viaggio notevole. Val la pena provarle, con tutto il rispetto per la Kuga, che è un’ottima auto, non a caso la più venduta tra le plug-in.