Kubota: da aprile 2023 il suo primo trattore elettrico

Kubota Corporation passa dal prototipo al prodotto di serie. Arriverà sul mercato ad aprile 2023 il suo primo trattore elettrico LXe-261.

Non è avveniristico e iper digitale come X tractor annunciato tempo fa (leggi qui) ma risponde alle specifiche presentate nel 2020 (leggi qui) e pensato per rispondere soprattutto alle esigenze di cura di parchi e giardini pubblici.

L’annuncio viene da Naniwa-ku (Osaka), la sede centrale del marchio giapponese, e dal presidente del Gruppo Yuichi Kitao che ci tiene a sottolineare che Kubota “è lieta di annunciare che saremo il primo produttore giapponese a lanciare trattori elettrici“.

Non vendita ma noleggio a lungo termine

Kubota nel suo comunicato parla di un “numero limitato di trattori elettrici compatti LXe-261“, si tratta quindi di un test, da offrire in Europa attraverso la formula del “servizio di noleggio a lungo termine per i Comuni europei. A partire da aprile 2023“. Non sono state rese note le condizioni economiche.

il dato è la sperimentazione: “Kubota non solo riceverà il feedback dei clienti, imparerà i problemi affrontati durante l’uso effettivo e otterrà altre informazioni attraverso il servizio di noleggio a lungo termine“. La strada però è tracciata: “Kubota promuoverà lo sviluppo di motori elettrici, ibridi, a celle a combustibile e altri nel tentativo di decarbonizzare le fonti di alimentazione“.

Autonomia di 3/4 ore, ricarica in un’ora

Vediamo i primi dati tecnici comunicati. Si punta sull’autonomia: “LXe-261 è dotato di una batteria di grande capacità in grado di fornire una ricarica rapida di un’ora e una media di tre o quattro ore di funzionamento continuo“.

Può bastare ? Da Kubota rispondono che “la ricarica rapida durante il pranzo per l’uso pomeridiano, dopo aver esaurito le batterie, risponde alle esigenze di utilizzo dei clienti locali rilevate attraverso i percorsi del trattore LXe-261“. Insomma c’è stato un studio dei percorsi e dei lavori attraverso le rotte del gemello termico.

Dalla falciatura alla gestione delle aree verdi, si punta sull’Europa

LXe-261 è stato pensato per “la produzione necessaria per la falciatura, il trasporto e altri lavori di gestione dello spazio verde nei parchi e in altre riserve naturali“. Poi una comparazione: “Offre anche quasi le stesse dimensioni compatte dei trattori con motori diesel“.

Chiaro il target fissato dal gruppo: “I comuni e altri enti pubblici che in Europa hanno ampiamente utilizzato trattori Kubota compatti per la manutenzione dei parchi e altre attività di gestione degli spazi verdi“. Un bersaglio rafforzato da una normativa che “ha spinto i comuni locali e altri enti pubblici a trovare alternative, come i veicoli elettrici (EV) e i veicoli a celle a combustibile (FCVs)“.

Tra i Paesi indicati non è esclusa l’Italia, ma non è nominata nel gruppo citato formato da Francia, Germania, Gran Bretagna Spagna. Ma si sa che nel nostro Paese la richiesta al momento è ancora lenta, i produttori italiani come Del Morino (come Kubota lavora con Parigi) e Peruzzo (si occupa di robot) vendono soprattutto in Nord Europa anche se sta aumentando la quota nazionale.

