KTM: tre elettriche per il futuro?

Galeotto fu il web. In questo caso è proprio il caso di dirlo. Perché la notizia dei nuovi progetti elettrici del costruttore austriaco KTM rimbalza sui principali siti motoristici grazie ad alcune immagini “rubate” che lasciano ben poco all’immaginazione. Non si tratta di nulla di veramente concreto nel breve periodo, ma la sensazione è che dietro questi dati finiti in rete ci sia molta verità.

Dopotutto, il Gruppo Pierer Mobility – di cui KTM fa parte – ha già annunciato tempo fa di aver messo mano al “suo” primo modello elettrico, la E-Pilen marcata Husqvarna. Quindi è più che ipotizzabile che anche per KTM ci siano orizzonti futuri legati alle zero emissioni.

L’infografica che svela la notizia arriva dalla presentazione dei bilanci 2021 del Gruppo austriaco, durante la quale si è parlato anche di progetti futuri. E per KTM sembra proprio che il futuro abbia in serbo parecchie sorprese green.

La E-Duke si farà.E non solo

A partire dalla E-Duke, versione elettrica dell’iconica naked austriaca. Come riporta il prospetto, la moto condividerà con la “gemella” E-Pilen molti contenuti tecnici: come la batteria da 5,5 kWh, in grado di fornire una potenza da 10 kW (13,4 CV). Di fatto, quindi, la Duke a zero emissioni sarà guidabile già a 16 anni con patente A1, come la 125 termica.

Ma a quanto pare la Casa di Mattighofen ha anche altre cartucce pronte da sparare. Da quel che traspare dalla nuova strategia di sviluppo, gli austriaci lavorano anche su una moto da fuoristrada, la Freeride E LV (9 kW di potenza e stessa batteria ma removibile) e su una dirty bike per i giovanissimi, la E10 (500 W di potenza e batteria intercambiabile da 340 Wh).

Considerando che KTM è molto concentrata sullo sviluppo delle moto tradizionali, non è chiaro se e quando questa “strategia elettrica” porterà i suoi frutti. I progetti, almeno quelli su carta, sembrano esserci. Per E-Duke siamo molto vicini ad una conferma ufficiale, così come per l’ipotetico lancio del Freeride nel 2023.

Non è un segreto, questo sì, che il Gruppo Pierer Mobility, che conta di tre marchi motociclistici e tre del settore e-bike, punti a diventare un leader globale nelle due ruote elettriche leggere e di piccola/media potenza. Husqvarna E-Pilen e KTM E-Duke potrebbero fare da apripista.

Non ci resta che attendere.

