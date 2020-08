KTM con 11 partner studia l’e-scooter “globale” EMotion

KTM sta lavorando alla nuova piattaforma elettrica EMotion per un e-scooter “globale” e scalabile da ciclomotore a motociclo. Se ne parlava dall’anno scorso, ma ora la notizia è ufficiale.

KTM, ripresa dalla tedesca Motorrad Magazine, ha annunciato un nuovo progetto chiamato EMotion. Già dal marzo scorso KTM e i suoi partner hanno avviato uno studio per realizzare un sistema di propulsione elettrica modulare e scalabile, con un’architettura della batteria dedicata. Il gruppo si è dato 36 mesi di tempo per portare a termine il progetto. Le linee del nuovo e-scooter sono state disegnate da Kiska Designs che ha diffuso il primo schizzo, qui riportato. Riprende in parte le forme di un concept che KTM aveva presentato qualche anno fa.

L’obiettivo primario di KTm con il progetto EMotion è creare una contituità tecnologica fra ciclomotori elettrici e scooter/motocicli elettrici. Scalando potenza e prestazioni fino a competere con il più grande degli scooter elettrici in produzione, il C-evolution BMW.

Mentre i ciclomotori elettrici possono essere perfetti per i piccoli spostamenti urbani, sono del tutto inadeguati per viaggi extraurbani su tratte a medio e lungo raggio. Insufficienti la velocità e l’autonomia, precaria la stabilità soprattutto con un passeggero a bordo. KTM sarebbe quindi interessata ad esplorare soluzioni tecnologiche capaci di colmare il divario tra questi due mondi, rendendo le soluzioni di mobilità leggere, efficienti, pratiche e accessibili a ogni tipo di motociclista.

Due partner del progetto EMotion, Salzburg Research e Wurzburg Institute for Traffic Sciences, stanno sondando i potenziali utenti sulle loro esigenze di mobilità leggera elettrica. La versione in tedeso e in inglese del questionario è accessibile qui. Le due aziende organizzeranno anche un test sul campo di otto mesi in cui alcuni utenti potranno valutare le due ruote sviluppate a seguito di questo progetto e dare il loro feedback.

Tra i partner di KTM nel progetto EMotion figura anche l’ indiana Bajaj che ha recentemente presentato il proprio scooter elettrico Chetak. Si tratta di un clone della Vespa con motore da 4 kW, 95 km di autonomia in modalità Eco (53 in modalità sport) e una velcità massima di oltre 60 km/h.

La nuova piattaforma KTM EMotion dovrebbe includere un sistema elettrico a 48 V e offrire una gamma di opzioni di alimentazione tra 3-10 kW (4-13 CV), secondo Motorrad .