Kramer in elettrico: pala e sollevatore telescopico

Sempre più in elettrico la Kramer, l’azienda tedesca da Pfullendorf, nel Land Baden-Württemberg, che ha già lanciato nel 2016 una versione elettrica della sua pala gommata 5055. Il suo percorso a batteria continua con nuovi prodotti come il sollevatore telescopico a emissioni zero.

Pioniera: la pala 5055e

E’ la prima pala in elettrico del gruppo tedesco, vediamo la descrizione offerta dall’azienda. “La prima pala gommata Kramer a quattro ruote motrici completamente elettrica senza emissioni di CO2, rumori e particelle di fuliggine. Il modello consente lavori efficienti in termini di costi e soprattutto a zero emissioni in edifici e aree sensibili al rumore. Le alte caratteristiche della 5055e includono elevata maneggevolezza, stabilità e carico utile costante“. L’attenzione all’elettrico emerge anche da una pagina del sito dedicato solo alle emissioni zero.

Vediamo i dati tecnici. Suscita attenzione la tipologia delle batterie che non sono al litio ma Agm. La capacità? Siamo a 33 kWh. Sono installati due motori elettrici. Uno per la trazione da 15 kW e l’altro per le funzioni da lavoro da 22 kW. La velocità massima è di 16 km/h mentre l’autonomia offerta dalla batteria è di 5 ore a pieno carico. La capacità di benna è di 0,65 metri cubi e 2.500 kg di carico di ribaltamento. T

Tutti i dettagli nella scheda tecnica qui sotto. Il catalogo aziendale offre oltre il modello per l’edilizia quello per l’agricoltura con la Kramer KL25.5e i dati tecnici come la potenza dei due motori, tipologia e capacità della batteria sono identici (link).

In Italia in ospedale per non disturbare i degenti

I cantieri urbani dove l’inquinamento atmosferico e quello acustico sono problemi sociali rilevanti sono i primi candidati ad accogliere le macchine da lavoro elettriche, ma sono indicate anche per luoghi sensibili ai rumori. E’ il caso, un esempio utile, del comprensorio sanitario di Bressanone che per la manutenzione dell’area esterna dell’ospedale di Vipiteno (a Bolzano) ha scelto la versione elettrica dello stesso modello di macchina che aveva già in dotazione.

Interessante questa storia per capire i benefici dell’elettrico, soprattutto in alcuni contesti, che permettono per esempio “al personale di effettuare operazioni esterne quali lo sgombero della neve anche nelle ore notturne senza arrecare disturbo ai degenti“. Si è pronunciato sul tema anche il direttore tecnico dell’ospedale, il professor Michael Blasbichler che ha confermato che le attività di manutenzione avvengono durante le 24 ore “senza interferire con la tranquillità che deve essere garantita ai pazienti“.

La pala KL25.5e e il sollevatore KT144e

Kramer non stacca la spina. L’erede della 5055e è la pala gommata KL25.5e presentata nelle fiere di settore dei mesi scorsi. Si tratta di una macchina compatta che permette di lavorare senza emissioni in spazi chiusi, in particolare ricordiamo stalle, zootecnia, edifici in centri abitati. Tutti i dettagli tecnici si possono scoprire al link.

Anche il sollevatore telescopico diventa elettrico con il modello KT144e, sviluppato a partire dal modello termico KT144. Vediamo i dati tecnici: una batteria agli ioni di litio e la scelta tra due capacità: 18 e 28 kWh.

Con 28 kWh l’autonomia massima annunciata è di quattro ore. Per la ricarica si può scegliere tra uno o due caricatori da 3 kW. Si può ricaricare al 80% in 3 ore e 4,5 per il 100% con 380 volt, si sale a 10 ore con 220 volt. Anche su questa macchina abbiamo 2 motori elettrici: 23 kW per la trazione e 25 kW per le funzioni idrauliche. La capacità di carico è pari a 1.450 kg e solleva fino a 4,30 metri. Si annuncia presto sul mercato.

– Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube –