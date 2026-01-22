Krafcik (fondatore di Waymo): la guida autonoma FSD di Tesla “miope e limitata”

Esplode una nuova polemica tra big-tech. Dopo Donut Lab, criticata dal CEO di Svolt, è la strategia “vision-only” di Tesla per la guida autonoma ad essere messa sotto accusa. L’attacco è di John Krafcik, fondatore ed ex CEO di Waymo, che parla senza mezzi termini di una tecnologia FSD (Full Self-Driving) affetta da una “grave miopia”.

Secondo Krafcik, non è solo un problema di software o di maturità dell’AI, ma di scelte hardware che stanno limitando strutturalmente le ambizioni di Tesla sulla guida autonoma.

Sotto accusa la visione “umana” di Tesla

Nel confronto tra le diverse filosofie della guida autonoma, Tesla continua a rappresentare un’eccezione. Mentre la maggior parte del settore – da Waymo a Zoox – punta su una ridondanza di sensori che combina telecamere, radar e LiDAR, Musk insiste sull’idea che bastino telecamere e reti neurali, replicando il modello umano.

Krafcik ribalta però questo paragone: la visione umana, spiega, è infinitamente più sofisticata di quella offerta da un’auto equipaggiata con sette telecamere da 5 megapixel, perlopiù grandangolari. Il risultato, secondo l’ex CEO di Waymo, è una percezione equivalente a una vista estremamente “miope”, insufficiente persino per superare un visiotest.

Sensori, IA e casi-limite

La critica diventa ancora più dura quando si entra nel merito delle scelte di Tesla negli ultimi anni. La rimozione di radar e sensori a ultrasuoni, unita al rifiuto sistematico del LiDAR, avrebbe di fatto “ammanettato” l’intelligenza artificiale a un flusso di dati più rumoroso e meno affidabile.

Krafcik sottolinea come radar e LiDAR forniscano modalità di sensing attivo, fondamentali per misurare con precisione distanza e velocità, soprattutto in condizioni difficili. È proprio questa complementarità che rende i sistemi concorrenti “superumani” rispetto a un approccio basato solo su visione passiva.

Secondo Krafcik, i limiti dell’FSD emergono soprattutto nei casi-limite, quegli scenari rari ma critici che definiscono la sicurezza reale di un sistema autonomo. Controluce, pioggia intensa, nebbia, ambienti a basso contrasto: situazioni in cui una piattaforma con sensori continua a operare in modo robusto, mentre un sistema cameras-only fatica. È qui che la “miopia” evocata da Krafcik diventa un problema concreto, non solo teorico, con implicazioni dirette per l’affidabilità su strada.

Le previsioni azzeccate sul Robotaxi

Le parole di Krafcik hanno un certo peso perchè non è la prima volta che parla degli sforzi di Tesla per la guida autonoma. Ad esempio, già all’inizio del 2025 aveva previsto che Tesla avrebbe “simulato” il traguardo del suo Robotaxi, più che raggiungerlo realmente. E i fatti, secondo molti osservatori, gli hanno dato ragione.

Il progetto pilota avviato ad Austin si è basato su un uso estensivo di safety driver e monitoraggio remoto, ben lontano dall’autonomia generalizzata e non supervisionata promessa da Musk. A distanza di mesi, nonostante annunci e rinvii, i supervisori non sono ancora stati rimossi, segno che il sistema non è ancora pronto a operare da solo.

Una polemica che interessa anche noi

Dal punto di vista europeo, il dibattito non è marginale. Le future regole UE sulla guida autonoma puntano su sicurezza dimostrabile e ridondanza, criteri che favoriscono architetture sensoristiche più complete. Inoltre, per un mercato complesso come quello europeo, con infrastrutture eterogenee e condizioni ambientali variabili, affidarsi a un solo tipo di sensore potrebbe rivelarsi un limite ancora più marcato.

La critica di Krafcik non è quindi solo una polemica tra big tech, ma un richiamo a valutare con realismo quali soluzioni siano davvero scalabili e sicure.