KQi Air e KQi Air X, in arrivo i nuovi monopattini di NIU

NIU lancia sul mercato due nuovi monopattini elettrici della sua fortunata serie KQi, con caratteristiche che promettono performance di alto livello.

Due pesi piuma

In un settore, quello dei monopattini, in espansione (e molto chiacchierato per la questione sicurezza) NIU ha scelto di puntare sull’estrema leggerezza dei materiali per alzare l’asticella della competitività. Il punto di forza dei nuovi KQi Air e KQi Air X è proprio nel loro peso ridotto – 11,9 e 11,7 kg rispettivamente – ottenuto grazie all’utilizzo di telai ultraleggeri ma resistenti in fibra di carbonio (con l’aggiunta di un 30% di magnesio nel primo caso).

Essendo leggerissimi, questi monopattini non dovrebbero avere alcun problema a smarcarsi nel traffico cittadino e sono facilmente ripiegabili e trasportabili a mano.

Lato prestazioni, entrambi i modelli hanno una potenza di picco di 700 W e raggiungono velocità massime limitate a 25 km/h, come da normativa. L’autonomia dichiarata è di 50 km. La batteria agli ioni di litio si ricarica completamente in 5 ore.

Dotazioni smart complete

Ovviamente i nuovi modelli KQi Air sono dotati di tutto punto per poter circolare sulle nostre strade. Quindi luci a LED, frecce, freni davanti e dietro, clacson integrato, con in più un largo manubrio, una pedana ampia e pneumatici tubeless da 9,5″. C’è anche la frenata rigenerativa, che aiuta ad estendere un po’ l’autonomia.

In chiave sicurezza, i monopattini NIU sono dotati di una funzionalità di blocco/sblocco intelligente per evitare manomissioni altrui. In pratica, l’utente può controllarne l’attivazione tramite una scheda NFC personalizzata o via Bluetooth se il proprio telefono è nel giusto raggio d’azione.

Infine, c’è l’immancabile App proprietaria per rimanere sempre connessi con il mezzo ed eventualmente poterne personalizzare una serie di funzionalità. Ad esempio, limitare la capacità di carica della batteria per preservarne la durata o selezione modalità di accelerazione più leggera.

Sconti speciali in arrivo

Presentati in anteprima all’IFA di Berlino (fiera mondiale di elettronica di consumo appena terminata), NQi Air e NQi Air X saranno disponibili in prevendita dal 19 settembre sul portale ShopEU.NIU.com.

NIU ha predisposto un’offerta speciale di preordine per i clienti che vorranno acquistare la prima edizione limitata dei due modelli: KQi Air a 949 € (invece di 1.399 €, prezzo di vendita reale), KQi Air X a 1.399 € (invece di 1.799 €).

-Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it-