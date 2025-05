Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

– Anno: 02/2023

– km: 5 mila

– Stato Batteria: n.d.

– Località: Reggio Emilia

– Prezzo: 21.000 euro

Kona 64 kWh Xline del 2023 con solo 5 mila km vendesi. La propone Alberto, da Reggio Emilia. Per i vostri annunci scrivete a info@vaielettrico.it o sul canale Facebook ‘Elettrico Usato’ o direttamente sul sito Usato.Vaielettrico.it .

Kona 64 kWh Xline del 2023 con solo 5 mila km percorsi a 20 mila euro

Ecco il testo del breve annuncio che ci ha fatto pervenire il nostro lettore emiliano: “Vendo per esigenze personali una Hyundai Kona 64Kwh, modello Xline, con pompa di calore. Con 5.000km, in perfetto stato (è come nuova ), gomme perfette. Per qualsiasi informazione e per ulteriori foto contattatemi“.

L’auto in vendita è stata immatricolata nel febbraio del 2023. Il prezzo richiesto da Alberto è di 21 mila euro. Per contatti potete scrivere direttamente al venditore all’indirizzo mail dejalby@outlook.com . Oppure, per qualsiasi altra informazione, a info@vaielettrico.it.

