Premium

Cosa stai cercando?

Gian Basilio Nieddu
il5 Marzo 2026
0

Komatsu fa tris elettrico, l’ultimo è il miniescavatore PC26E-6

Komatsu
2 min



Komatsu sta spingendo con sempre più decisione sull’elettrico. Dopo il debutto del bulldozer subacqueo a batteria, l’azienda torna “in superficie” con un nuovo miniescavatore elettrico per il mercato europeo, il PC26E‑6. Come per Hitachi anche qui comunicano che la scelta a batteria è una risposta “alla pressante richiesta di operazioni a emissioni zero”. C’è domanda anche se spesso, ma il discorso è uguale per le auto o le barche, è localizzata soprattutto in Nord Europa. La strategia di elettrificazione però è globale

Un tris di miniescavatori elettrici

Recentemente Komatsu ha introdotto tre miniescavatori elettrici pensati soprattutto per l’Europa: PC20E, PC26E-6 e PC33E-6. Senza dimenticare l’escavatore PC138E-11 da 13 tonnellate lanciato nel 2024.

Komatsu
La versatilità dei miniescavatori

Il PC26E-6 è l’ultimo arrivato e rappresenta la terza ondata della gamma elettrica, con prestazioni dichiarate equivalenti al diesel e zero emissioni.
Caratteristiche rilevanti del PC26E-6:
• peso operativo intorno ai 2,7 t
• motore da 15,4 kW
• batteria da 23,2 kWh

• ricarica rapida: 20% → 100% in circa 1,8 ore con caricatore DC esterno opzionale

Sono modelli  progettati per cantieri urbani, indoor e aree sensibili, pensiamo agli ospedali o alle scuole, dove rumore ed emissioni sono un vincolo crescente.

Komatsu
Il modello PC20E ha un motore più piccolo ma una batteria con la stessa capacità

Uno sguardo agli altri modelli: il PC20E ha un motore più piccolo da 11,8 kW ma stessa capacità della batteria (23,2 kWh). Si fa un salto di potenza con il  PC33E-6 dotato di motore elettrico Komatsu da 17,4 kW alimentato da un pacco batteria Komatsu da 35 kWh

C’è domanda e Komatsu risponde

Emanuele Viel, Group Manager Product Marketing a Komatsu Europe conferma la domanda in crescita. «A fronte del costante aumento della domanda di attrezzature elettriche compatte, in particolare in ambienti urbani, chiusi e sensibili dal punto di vista ambientale, Komatsu è orgogliosa di presentare la sua terza generazione di macchine elettriche».

Il cantiere a zero emissioni? Eccolo, ma costa il 30% in più

La ricarica è pensata anche direttamente in cantiere in mancanza di colonnine vicine. «Grazie alla possibilità di ricarica mediante l’alimentazione elettrica standard, senza la necessità di infrastrutture pesanti o complesse, il PC26E è adatto a qualsiasi ambiente e offre grande versatilità piuttosto che una soluzione di nicchia».

Macchine da cantiere elettriche, la ricarica è mobile

Il tempo  di ricarica è il volano: «Sostanzialmente, questa terza generazione di macchine elettriche è stata progettata per garantire tempi di ricarica rapidi, prestazioni uniformi e specifiche tecniche di alto livello, in modo che si adatti perfettamente alle attività esistenti».

Ci si può fidare dell’elettrico? Komatsu offre l’estensione dell’assistenza E-support, che comprende una garanzia di cinque anni sui nuovi componenti elettrici.

  • LEGGI ANCHE: EV RUGGED: sicuro come una Wallbox, flessibile come un “carichino”

Gian Basilio Nieddu
il5 Marzo 2026
Condividi
Scrivi un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

 

Articolo Precedente

Bel traguardo per Volkswagen: 2 milioni di elettriche vendute

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!

Iscriviti alla nostra Newsletter

Abbonati alla nostra newsletter e resta aggiornato.
Seleziona i tuoi interessi:
No spam e zero emissioni garantiti!