Klimamobility Bolzano: l’elettrico è già per tutti?

Klimamobility Bolzano: torna in presenza uno degli eventi più interessanti sull’auto elettrica e la mobilità sostenibile in generale. Venerdì 20 maggio per gli operatori, sabato 21 per il pubblico. Con il consueto evento moderato da Mauro Tedeschini di Vaielettrico.it, dal titolo “Mobilità elettrica per tutti” (il 20 dalle 14 e 30). Ecco il programma.

Kilmamobility Bolzano: Sparber sull’auto che dialoga con la casa (1)

Wolfram Sparber di EURAC parlerà del connubio fra i veicoli elettrici e le case. Il responsabile dell’Istituto per le energie rinnovabili dell’EURAC affronta ogni giorno le sfide più impegnative che riguardano questo approccio. Nell’ottica di contrastare i cambiamenti climatici ed azzerare quanto prima le emissioni di CO2. Il suo team è riuscito a sviluppare delle soluzioni concrete applicabili a livello globale, per esplorare nuove vie di ricerca ed innovazione e rispondere ai bisogni delle persone.