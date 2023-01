Kleanbus, e il vecchio diesel diventa elettrico. L’azienda inglese annuncia la sua prima piattaforma elettrica avanzata per trasformare i vecchi autobus.

Kleanbus: un software per la sostituzione del motore

Anche l’Italia, grazie anche ai fondi del PNRR, sta lavorando per sostituire i vecchi bus diesel con mezzi a emissioni zero. Milano e Torino guidano questo trend, con ripetuti ordini di bus elettrici e l’obiettivo di sostituire l’intera flotta entro il 2030. Ma c’è un’alternativa, più sostenibile, alla strategia di mandare in demolizione i vecchi mezzi: convertirli in elettrico. Operazione che Kleanbus assicura di fare “in modo rapido e conveniente” grazie anche a un software proprietario, l’e-drivetrain in a box. Il sistema è stato installato su un vecchio bus Optare Solo. E ora l’azienda sta ora accelerando il programma di test sui prototipi, con sviluppo dinamico, nella sua struttura nell’est dell’Inghilterra. Parallelamente sta avviando prove-pilota anche con i principali operatori di flotte di autobus, “sfruttando un’ampia varietà di batterie e motori“. E creando e-powertrain costruiti su misura per le esigenze di un operatore di autobus.

“Molto più conveniente di acquistare bus nuovi”

Il programma di repowering consiste in una valutazione del veicolo di base e un’analisi dei cicli di lavoro dell’operatore. Consentendo di modellare e convalidare una trasmissione concettuale attraverso la simulazione. Parallelamente, il motore diesel e tutti i sistemi associati vengono rimossi. Lo spazio di imballaggio è digitalizzato: una volta creati, i prototipi vengono sottoposti a un programma di test e convalida prima della certificazione. Dopo che una soluzione di trasmissione elettrica di tipo modello è stata progettata e testata, occorrono meno di due settimane per rialimentare un singolo autobus, riportando i veicoli in servizio nel minor tempo possibile. “Anche i costi operativi sono notevolmente inferiori“, assicura Kleanbus, “pari a un terzo di quelli di un autobus diesel convenzionale. Mentre anche gli autobus elettrici ripotenziati di Kleanbus costano molto meno di un nuovo autobus elettrico“.

