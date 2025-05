Kiwi & Sole, agrivoltaico in Romagna (30 maggio)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il kiwi cresce e si tutela meglio sotto l’impianto fotovoltaico. La conferma da un’azienda agricola romagnola che il 30 maggio presenta la sua storia solare. Uno degli appuntamenti di Romagna in Campo 2025. Appuntamento, dalle 9 alle 17:30, in via della Fossetta a Imola, in provincia di Bologna. Protagoniste le aziende che investono nella transizione energetica.

La produzione è sempre più una sfida climatica

Oltre l’esposizione di macchinari e prove in campo l’evento si caratterizza per due interessanti convegni. Il primo ha un titolo significativo: Produrre oggi è una sfida climatica e tecnologica (alle 10:30).

Al centro la capacità di produrre in un clima che cambia. Lo sanno bene in Emilia Romagna dove il cambiamento sta portando ad una notevole riduzione delle rese e anche della qualità dei frutteti.

«Fino a qualche anno fa, l’attenzione era rivolta principalmente al prezzo di vendita del prodotto agricolo. Oggi, invece, la vera sfida è riuscire a produrre. I cambiamenti climatici – con eventi estremi sempre più frequenti, stagioni imprevedibili e stress idrici crescenti – stanno rivoluzionando il modo di fare agricoltura». Si legge nella presentazione del convegno.

La ricetta? «Adottare tecniche innovative, sistemi intelligenti di gestione delle risorse, strumenti di monitoraggio avanzati e nuove forme di integrazione tra produzione e tecnologia come l’agrivoltaico. Innovare non è un’opzione, è una necessità per garantire redditività e futuro al settore: oggi, più che mai, produrre è un atto di adattamento e visione». Alla faccia di quanti in Italia, pure in Emilia Romagna, seminano panico e fake news sull’agrivoltaico.

I relatori del convegno: Roberto Innocenti – Direttore Commerciale (Romagna Impianti); Giuseppe Netti – Responsabile Commerciale Italia (Arrigoni); Nicola Costa – Responsabile Commerciale Italia (Comavit); Matteo Beccatelli – Ceo (Plantvoice);

Matteo Ferrari (FruitNetSystem). Moderatore dell’incontro Michele Zaniboni, Presidente di Romagna Impianti.

Come coltivare il kiwi con l’agrivoltaico

Kiwi & Sole – Il modello italiano che rivoluziona l’Agrivoltaico (h 15). E’ il titolo del secondo convegno. Spazio a iGreen System specializzato nella realizzazione di impianti agrivoltaici.

Nell’incontro si parlerà di come è possibile che un’azienda agricola riduca i costi energetici e generi un reddito costante aggiuntivo. «Nell’agrivoltaico la competenza viene ulteriormente esaltata poiché la sfida non è solo produrre energia, ma farlo rispettando e valorizzando le colture agricole».

Il convegno si articola in due momenti:

Agrivoltaico su kiwi: il progetto più innovativo d’Italia.Una case history reale in Romagna (Az. Cànova di Ricci Bitti) raccontata da chi lo sta realizzando. Relatore: Roberto Innocenti – Direttore Commerciale iGreen System.

Un’opportunità per tutte le tasche. In questo caso si spiega come le piccole e medie imprese possono realizzare un sistema agrivoltaico avanzato senza anticipare capitali. Relatore: Simone Fungipane – Presidente iGreen System.

