Kit e-bike Unlimited: lo monti quando serve

Il kit e-bike Unlimited usa sensori sui pedali e nessun cavo, si adatta o ogni bicicletta e si trova su Indiegogo a 450 euro. Spedizioni a partire da novembre

Il kit e-bike Unlimited è il primo sistema di conversione e-bike dell’azienda spagnola. Di kit per trasformare le bici in e-bike ne abbiamo visti tanti eppure c’è ancora spazio per le novità. Unlimited rappresenta un’opzione interessante per chiunque voglia convertire la propria bicicletta convenzionale in una bicicletta elettrica.

E senza monomettere la bicicletta

Si monta in pochi passaggi e solo quando serve. In questo modo lascia a ognuno la scelta di pedalare nel modo preferito. Questa è un’opzione particolarmente interessante per i cicloturisti, che potrebbero all’occasione approfittare dell'”aiutino” elettrico, senza compromettere l’integrità delle loro costose bici sportive. Infatti è adatto praticamente a qualsiasi modello, di tutte le dimensioni.

In questo momento il kit è in offerta lancio su Indiegogo dove ha quasi subito raddoppiato i 50.000 dollari di raccolta fondi e va verso la produzione della prima tranche di kit. Le versioni super scontate sono quasi esaurite nonostante ci siano ancora alcuni giorni di campagna aperta.

Kit e-bike Unlimited: cosa c’è dentro

E’ nato dopo due anni di lavoro da un team di ingegneri della azienda spagnola Unlimited. Porta dentro di sé una buona base di esperienza fatta con la progettazione e produzione di skateboard elettrici.

Il kit è disponibile in diverse versioni e con vari accessori, ma nella sua forma più semplice è costituito da una batteria, una ruota con il motore inserito nell’hub e un sensore wireless inserito nei pedali (PAS). Leggera e performante, trasforma la muscle bike in una e-bike in pochi minuti.

Kit Unlimited: batteria top e niente cavi

Ciò che distingue Unlimited dagli altri sistemi di conversione e-bike già presenti sul mercato è l’adozione di batterie ad alta tensione (52V). Tali batterie sono sviluppate e costruite dal gruppo spagnolo e consentono di ottenere la massima potenza e autonomia con il minimo peso.

Inoltre, il sensore sul pedale una volta installato sulla bici è wireless, quindi si collega via Bluetooth senza alcun cablaggio complicato. Basta sostituire la ruota motrice, posizionare la batteria nel tubo inferiore sfruttando gli innesti della borraccia e il sensore di assistenza del pedale sulla pedivella.

Il kit è disponibile nell’Unione Europea e negli Stati Uniti. Sono previsti due motori (250 W – UE e 750 W – USA), che consentono di sviluppare le velocità massime di 25 km / h per la versione EU e 35 km / h per la versione USA. La ruota del motore è costruita per ruote di qualsiasi dimensione tra 16 e 29 pollici, ideale per le bici da città, trekking, MTB, off road o da strada.

Due versioni, unica semplicità

La batteria ha una capacità di 151 Wh o 353 Wh, che consente di guidare senza dover caricare di nuovo per un range tra 35 a 80 km con una singola carica della batteria. I tempi di ricarica sono abbastanza rapidi e vanno dalle 2 alle 3 ore per un ciclo completo.

Una volta installato, il sistema di conversione e-bike è molto semplice da gestire, grazie all’applicazione smartphone dedicata che consente di tenere sotto controllo tutte le funzioni della bicicletta. Il pulsante di accensione, situato nel pacco batteria, attiva il sistema e si spegne automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

Il kit di conversione e-bike Unlimited è disponibile su Indiegogo a partire da € 449 ($ 510), con accessori aggiuntivi come l’acceleratore o una batteria più grande che ne aumenta il prezzo. L’ azienda inizierà le spedizioni a novembre 2020.