Kit e-bike facile da montare: Livall Pikaboost

Kit e-bike facile da montare e veloce. Livall Pikaboost è quello che fa per voi: pronto in 30 secondi, è in offerta su Kickstarter

Probabilmente siamo di fronte al kit per e-bike più veloce dell’est. Visto che il Pikaboost di Livall arriva da Hong Kong e promette di essere montato su qualunque bici muscolare in 30 secondi. A corredo dell’affermazione c’è anche un video che lo testimonia, magari con meno dimestichezza e praticità ci vorrà qualche istante in più. Ma quello che colpisce del nuovo sistema in lancio sulla piattaforma di crowdfunding è l’estrema semplicità.

Pikaboost è un kit universale per rendere a pedalata assistita qualunque bici voi abbiate. Livall è un’azienda che si è occupata della produzione di caschi intelligenti per circolare in città. Caschi che si trovano facilmente su Amazon e in mille altri negozi specializzati. Oggi ha deciso di lanciare un kit e lo ha fatto con una campagna su Kickstarter a dire il vero già vincente nonostante manchino diversi giorni alla fine. Solo nel primo giorno sono stati oltre 2000 gli investitori convinti.

Kit e-bike facile da montare in 30 secondi

Scelta comprensibile visto che siamo di fronte a un sistema motore/batteria/controller all-in-one che agisce sulla ruota posteriore, da applicare a qualunque bici per renderla elettrica. Pikaboost vuole essere facile e per tutti quindi, al contrario dei sistemi che richiedono un assemblaggio preferibilmente da parte di un meccanico specializzato, si applica in pochi istanti.

Inoltre può essere spostato con facilità da una bici all’altra, particolare non di poco conto in famiglia ad esempio. I progettisti dell’azienda con base a Hong Kong hanno ideato un meccanismo di bloccaggio che permette di assicurare il Pikaboost alla bici sul tubo reggisella.

Una posizione poco sicura potremmo pensare. Dunque Pikaboost è dotato di un sistema di assorbimento delle vibrazioni che lo rende stabile in ogni condizione per evitare che si sganci dalla bici o perda il contatto con la ruota posteriore. L’assistenza viene gestita dalla tecnologia Automatic Adaptive Rate, (Aar). Si tratta di un software e dei sensori che imparano con l’uso a gestire l’assistenza in modo dinamico adattandola alle varie necessità e situazioni in cui ci si trova a pedalare.

Pikaboost si adatta a tutte le bici

La compatibilità per Livall è garantita con ogni tipo di bici e pneumatico: mountain bike, anche quelle con sospensione posteriore, bici da strada, bici pieghevoli. Kit e-bike facile da montare. La batteria è composta da 18 celle 18650 al litio da 3.5 Ah per un totale di 234 Wh, un’autonomia di 30 km e un peso complessivo del Pikaboost di 3 kg. Per quanto riguarda la durata di una carica Pikaboost utilizza un sistema di recupero dell’energia flessibile che lavora in modo differente in base alla modalità di assistenza scelta.

Si va dalla modalità Exercise che è in costante recupero di energia, quindi fornisce una sorta di resistenza continua, con lo scopo sia di ricaricare la batteria, sia di fornire al ciclista un modo per faticare un po’ di più e fare esercizio fisico. Poi c’è la modalità Roll che recupera energia anche in piano e fornisce assistenza solo in salita e infine in modalità Cruise, la più dispendiosa. In questo caso il Pikaboost fornisce assistenza costante e recupera energia solo in discesa per il massimo comfort del ciclista.

Kit e-bike facile da montare e attento alla sicurezza

Nella dotazione di sicurezza del kit Livall ci sono un sensore di frenata da applicare alle leve freni, un sensore di caduta e un sensore di slittamento che interrompono il flusso di energia dal motore. Una luce posteriore integrata, collegata con il sensore sulle leve freno, funziona anche come luce di stop. La campagna di crowdfunding prevede un contributo minimo per il kit base è di 299 dollari e le consegne partiranno da marzo 2023 per i primi finanziatori. Sono diversi gli optional acquistabili a parte: dal pacco batteria a sostegni per smartphone e porta oggetti.

