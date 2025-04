King Current, il chopper green di Sine Cycles

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Stile, carattere, identità. Progetti green come il chopper elettrico King Current di Sine Cycles mixano “vecchia scuola” e tecnologie moderne per dare nuova linfa alla mobilità elettrica su due ruote.

Che il futuro delle moto elettriche si debba costruire andando oltre i meri aspetti prestazionali, abbracciando anche concetti più astratti come la personalità, il carattere, l’unicità è abbastanza evidente. La sfida è sempre quella: seppur prive del tradizionale sound tanto caro ai centauri, le moto green possono essere altrettanto cool, personalizzate e avere il giusto carattere per ricreare un certo feeling con chi le guida?

La risposta può arrivare da progetti come la King Current di Sine Cycles, la nuova sfida messa in piedi dal customizer svizzero Bruno Forcella, dal quale emerge un concetto fondamentale: anche una moto a zero emissioni può avere una sua forte identità, mixando al meglio vecchi e nuovi trend. E arrivare a piacere.

Stile e unicità prima di tutto

La King Current ha il grande pregio di essere una moto artigianale, che Forcella ha cercato di rendere più unica possibile nel suo genere mettendo molta cura nei dettagli.

La personalizzazione di questo chopper elettrico è evidente soprattutto nell’estetica, old school, filante come ci si aspetta, con telaio stile softail, sospensione posteriore a sbalzo personalizzata, un braccio oscillante a forma di S e tutta una serie di componenti progettati e costruiti ad hoc. Dal vano batteria ai dissipatori di calore, dal tenditore dinamico della cinghia agli adattatori del sistema frenante, fino alle coperture in fibra di vetro.

Questo modello home-made, di fatto, rappresenta un’evoluzione più moderna e prestazionale del primo chopper elettrico costruito da Sine Cycles ormai dieci anni fa, la Number One. Un progetto che fu decisamente precursore dei tempi.

Chopper green da città?

Con la King Current è stato fatto un salto in avanti, anche se in quanto a prestazioni la moto non sembra avere i numeri giusti per intraprendere chissà quali viaggi. Piuttosto si attesta come ottima compagna per stilose gite fuori porta.

Il drivetrain è preso in prestito dalla Zero FX, con un motore a magnete permanente trifase da 33 kW di potenza massima e 96 Nm di coppia. La moto vanta una velocità di picco di 125 km/h e un’autonomia dichiarata di non più di 100 km, sfruttando una batteria da 6,5 kWh.

Questa elegante moto artigianale ha fatto il suo debutto pubblico al Custombike Show in Germania nel 2024, dove si è distinta come l’unica moto elettrica in un mare di modelli roboanti a combustione.

Una vera e propria sfida, a detta del suo creatore, per di più vinta. Anche se alla fine non è arrivato nessun premio, infatti, pare che la Sine Cycles King Current sia stata comunque molto apprezzata proprio per la sua personalità.

Basterà per avere un futuro sul mercato?

