Kia scherza sull’elettrico: sulla EV4 profumatori… all’“odore di benzina”

Un tocco di ironia accompagna la transizione elettrica di Kia: in Finlandia, chi acquista la nuova EV4 riceverà in omaggio un profumatore per auto… all’odore di benzina.

L’iniziativa, ideata da Astara Auto Finland, importatore ufficiale del marchio, vuole essere un modo leggero e divertente per accompagnare gli automobilisti nel passaggio dal motore termico all’elettrico.

Il profumo che “sa” di motore

Il curioso gadget, distribuito con la nuova Kia EV4, prende la forma di una piccola tanica da benzina. Diffonde una fragranza creata appositamente dal profumiere finlandese Max Perttula, noto per le sue collaborazioni con marchi di lusso.

Perttula racconta di aver lavorato con essenze maschili e note di gelsomino, quest’ultima scelta per la sua particolare somiglianza chimica con i composti aromatici della benzina.

La formula è stata completata con ambra, catrame di betulla e galbano. Il tutto per riprodurre la sensazione “meccanica e metallica” tipica di un’officina o di un serbatoio appena riempito.

Il risultato, dicono i promotori, è un profumo – non un’odore sgradevole per intenderci – volutamente nostalgico, ma con un “tocco raffinato, pensato per accompagnare con leggerezza il cambiamento“.

Transizione… con ironia

L’iniziativa fa parte di una serie di campagne creative lanciate da Kia in Europa del Nord per promuovere la transizione elettrica senza toni moralistici. Già lo scorso anno, l’importatore finlandese del marchio aveva attirato l’attenzione con una pubblicità provocatoria in prima pagina che ironizzava sulle case automobilistiche di lusso ancora legate al motore termico.

Con questa nuova trovata, Kia dimostra che anche la comunicazione dell’elettrico può essere “pop”, lontana dai toni tecnici o ambientalisti che spesso dominano il settore. Un modo ironico – e tipicamente nordico – per dire addio al serbatoio e accogliere la ricarica con un sorriso.

“Rinunciare al motore a combustione può sembrare un grande passo, proprio come rinunciare a qualcosa di familiare,” spiega Klaus Pohjala, direttore commerciale di Astara Auto Finland. “Abbiamo voluto aggiungere un pizzico di nostalgia e ironia con un profumatore che ricorda il classico odore di benzina.”

Kia EV4, compatta elettrica

Il profumatore sarà abbinato alla nuova Kia EV4, l’ultima nata della gamma elettrica del costruttore coreano. Disponibile in versione hatchback e sedan, rappresenta il modello d’ingresso alla piattaforma E-GMP, la stessa di EV6 ed EV9.

L’auto ha fatto già il suo debutto europeo.