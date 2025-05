Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Aperte le prenotazioni per il nuovo Kia PV5. Due le versioni: commerciale e familiare. Prezzi a partire da 31.850 €.

Kia ha annunciato l’apertura delle prenotazioni in Italia del PV5, il primo modello nato dal progetto “Platform Beyond Vehicle” (PBV). Una piattaforma estremamente versatile su cui nasceranno diversi veicoli nei prossimi cinque anni, sia per uso commerciale che passenger. Il PV5 sarà disponibile inizialmente nelle versioni Passenger e Cargo, e con arrivo sulle strade italiane previsto per il quarto trimestre del 2025. In futuro ci saranno allestimenti specifici e sartoriali per le diverse necessità di carico e di trasporto (taxi, trasporto disabili, corrieri, forze dell’ordine).

Il punto di forza del PV5 è l’idea nativa elettrica. Questo permette di ricavare in una lunghezza di 4,70m uno spazio di carico che solitamente è disponibile solo in veicoli con dimensioni superiori. Nella configurazione passegger sarà inizialmente disponibile negli allestimenti 5 o 7 posti.

Kia PV5, come è fatto?

Il PV5 è prodotto nello stabilimento EVO di Hwaseong, in Corea del Sud. È costruito su una nuova piattaforma modulare elettrica (E-GMP.S) condivisa dal gruppo Hyundai Motor. Grazie al design modulare, il veicolo può essere facilmente adattato a esigenze diverse, con una batteria mid-range da 51,5 kWh e un’autonomia target fino a 400 km. Il sistema di ricarica ultraveloce consente di recuperare fino all’80% della carica in appena 30 minuti.

Il PV5 è dotato di connettività intelligente, sistemi di gestione digitale e interni altamente configurabili. Come sottolineato da Pierre-Martin Bos, Direttore PBV di Kia Europe, “si propone come una soluzione dinamica per imprenditori, operatori di flotte e cittadini alla ricerca di un mezzo flessibile, sostenibile e tecnologicamente avanzato”.

Kia PV5 Cargo

Il Kia PV5 della versione Cargo arriverà in tre taglie: L1H1 (4,5m x 1,9m); L2H1 (4,7m x 1,9m); L2H2 (4,7m x 2,2m). Anche le batterie e la conseguente autonomia sarà disponibile in tre versioni: 43 kWh (200km di autonomia); 51 kWh (250 km) e 72 kWh (400 km). Un altro numero davvero interessante è quello del prezzo che parte da 31.850 euro. Il Cargo è un veicolo Business Mid Range, un mezzo commerciale leggero progettato per rispondere alle esigenze della logistica urbana, del ride sharing, dell’uso quotidiano e delle piccole imprese.

Kia PV5 Passenger

Il Kia PV5 sarà disponibile anche in configurazione Passenger a 5, 6 o 7 posti. La lunghezza è di 4,7 metri e l’altezza di 1,9 metri. Due i tagli di batteria: 51 kWh (250 km) e 72 kWh (400 km). Le ampie porte scorrevoli laterali lo rendono particolarmente adatto anche in configurazioni specifiche come quelle dedicate al trasporto passeggeri (taxi, ncc) o per persone con ridotta mobilità. Il prezzo di listino parte da 39.250 euro (IVA e messa su strada inclusi).

