Kia PV5 Cargo da record: 693 km con una sola carica

Kia ha stabilito un nuovo record mondiale nel settore dei veicoli commerciali elettrici leggeri. Il nuovo PV5 Cargo ha percorso 693 km con una sola ricarica e a pieno carico, conquistando così il Guinness World Record per l’autonomia più lunga in questa categoria.

La prova, avvenuta lo scorso 30 settembre su strade pubbliche a nord di Francoforte, è stata condotta in condizioni reali di utilizzo. Un percorso ad anello di 58 km, ripetuto più volte, tra traffico urbano ed extraurbano, presenza di semafori e variazioni altimetriche di circa 370 metri.

22,30 ore in movimento senza una sosta

Il protagonista dell’impresa è stato un Kia PV5 Cargo Long Range a quattro porte, equipaggiato con una batteria da 71,2 kWh e “zavorrato” con il massimo carico consentito per il modello. Il furgoncino ha viaggiato per 22 ore e 30 minuti senza mai ricaricare.

La percorrenza ufficiale di 693,38 km con una singola carica rappresenta un nuovo riferimento nel segmento eLCV (electric Light Commercial Vehicle), dove l’autonomia effettiva in condizioni di lavoro resta uno dei principali parametri di valutazione per le flotte professionali.

Il test è stato verificato e certificato da un team di esperti indipendenti e dai giudici del Guinness World Records, che hanno validato ogni aspetto del percorso e delle condizioni operative. Accogliendo tra loro il furgone da primato.

Kia PBV, la nuova frontiera dei veicoli commerciali

Il PV5 è il primo modello della gamma che Kia definisce “Platform Beyond Vehicle”. Si tratta di una piattaforma modulare e connessa pensata per diverse configurazioni: trasporto merci, navette passeggeri, servizi urbani e logistica a corto raggio. La filosofia alla base del progetto è creare veicoli flessibili e sostenibili. Adattabili a differenti usi professionali grazie a moduli intercambiabili e a un’architettura digitale avanzata.

Sebbene il PV5 non sia ancora in commercio, Kia prevede di avviare la produzione nel 2026. Il veicolo sarà destinato ai mercati globali, inclusa l’Europa, dove cresce la domanda di furgoni elettrici per la logistica urbana e le consegne a emissioni zero.

Il marchio coreano è già protagonista nel settore passeggeri con modelli green come EV6 ed EV9. Ora punta a rafforzare la sua presenza anche tra i professionisti della mobilità elettrica, pronta a lanciare in futuro nuovi modelli PBV. I 693 km – ottenuti in condizioni reali e con carico massimo – confermano il potenziale di questa nuova generazione di veicoli commerciali, che punta a ridurre i costi operativi e le emissioni senza compromettere la produttività.